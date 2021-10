La Juventus in questo inizio di stagione ha avuto non poche difficoltà dal punto di vista del gioco. Nelle ultime partite però sono arrivati risultati importanti, anche il pareggio contro l'Inter ottenuto negli ultimi minuti del match lo rappresenta, non tanto per il punto ottenuto quanto per il modo in cui è arrivato. Il primo tempo dei bianconeri però non è stato molto positivo mentre nel secondo, grazie anche all'ingresso di Dybala, Arthur Melo e Chiesa la qualità nel gioco è migliorata. Sembrano però mancare centrocampisti bravi negli inserimenti e che possano garantire gol.

I vari Rabiot, Ramsey e McKennie stanno avendo difficoltà dal punto di vista realizzativo. Per questo, secondo le ultime in indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di una mezzala che sappia dare un contributo importante in gol. E a tal proposito si parla di un interesse concreto della società bianconera per il centrocampista Hakan Calhanoglu, decisivo nel gol dell'Inter contro la Juventus. Il suo tiro è stato deviato da Locatelli sulla traversa, la palla poi è finita a Dzeko che ha segnato. La società bianconera starebbe valutando la possibilità di offrire il centrocampista Adrien Rabiot per il giocatore dell'Inter.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Hakan Calhanoglu

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire il centrocampista Adrien Rabiot per arrivare ad Hakan Calhanoglu. Uno scambio di mercato che si definirebbe alla pari in quanto la valutazione di mercato dei due giocatori è simile. L'Inter in questo modo avrebbe il giocatore in grado di garantirgli fisicità mentre la Juventus migliorerebbe la qualità del suo centrocampo, incrementando probabilmente il numero dei gol da parte dei centrocampisti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Hakan Calhanoglu inoltre è bravo anche dai calci piazzati e negli assist.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato riguardante lo scambio fra Rabiot e Hakan Calhanoglu non trova particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. La Juventus potrebbe cedere il centrocampista francese solo per una somma cash. Si parla infatti di un interesse concreto di alcune società inglesi per il giocatore, valutato circa 30 milioni di euro.

Inoltre sembra difficile che Rabiot si trasferisca all'Inter, semplicemente perché i nerazzurri dovrebbero garantire al giocatore un ingaggio da sette milioni di euro netti a stagione, ovvero quello che attualmente guadagna nella società bianconera. La Juventus poi sta lavorando a giocatori diversi per rinforzare il centrocampo. Tra questi piacerebbe Aurelien Tchouameni del Monaco, valutato circa 40 milioni di euro.