La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. La società bianconera in questo inizio di stagione ha messo in evidenza alcune problematiche a centrocampo e nel settore avanzato. Difficoltà nell'impostazione di gioco e dal punto di vista realizzativo hanno contribuito all'attuale posizione in classifica. La Juventus è attualmente distante quattro punti dal quarto posto e soprattutto tredici punti dal primo posto di Milan e Napoli. A deludere in queste prime partite della stagione è stato anche Alex Sandro, che sembra lontano parente di quello ammirato appena arrivato dal Porto.

Per questo la società bianconera starebbe valutando un rinforzo per la fascia sinistra, anche in considerazione del fatto che Luca Pellegrini non sembra dare grandi garanzie nelle partite importanti. Per l'ex Cagliari e Genoa infatti si parla di un prestito a gennaio, così da permettergli di giocare titolare e crescere in esperienza. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando quattro giocatori come possibili rinforzi a gennaio. Fra questi spicca Marcos Alonso, terzino del Chelsea.

I giocatori che sarebbero seguiti dalla Juventus per rinforzare la fascia sinistra: fra questi Alonso

La Juventus potrebbe acquistare un terzino sinistro durante il mercato di gennaio. La società bianconera starebbe valutando quattro nomi, si cercherà di spendere il meno possibile anche perché un eventuale investimento importante i bianconeri preferirebbero effettuarlo nel settore avanzato.

Marcos Alonso è uno dei giocatori graditi anche se lo spagnolo è considerato un titolare da Tuchel, di conseguenza ha una valutazione importante. Altro nome che piace è quello di Alex Telles, riserva nel Manchester United. Il brasiliano ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro ma potrebbe lasciare la società inglese in prestito con diritto di riscatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Tagliafico potrebbe rappresentare un investimento interessante, l'argentino non è un titolare nell'Ajax così come no lo è Kurzawa al Paris Saint Germain. A tal riguardo secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società francese sarebbe disposta a lasciarlo partire anche in prestito pur di alleggerire il monte ingaggi.

Il terzino infatti guadagna circa 4 milioni di euro netti a stagione. La Juventus avrebbe il vantaggio del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus ha anche l'esigenza di migliorare centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo si parla id un interesse concreto per il giocatore del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagone. Come punta il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic, l'alternativa è Luka Jovic.