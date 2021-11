La Juventus nelle ultime stagioni sta investendo molto nel settore giovanile. Il lancio dell'under 23 bianconera dimostra la volontà della società di crescere alla Continassa i giovani e permettergli di maturare esperienza in un campionato difficile come la Serie C. Successivamente avviene il prestito in società di Serie A o Serie B, come è successo nel recente Calciomercato estivo ai vari Radu Dragusin, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, trasferitisi rispettivamente alla Sampdoria, alla Cremonese e al Vicenza. Stesso cammino potrebbe toccare la prossima stagione ai vari Soulé, Miretti, Aké e Da Graca, protagonisti in questo inizio di stagione della Juventus under 23 in Serie C.

La Juventus ha investito molto anche per il settore giovanile, basti pensare che agli arrivi recenti di Solberg, Boende e Randy Bandolo. Quest'ultimo è stato ufficializzato recentemente dalla società bianconera, che ha aspettato che compisse i 16 anni così per potergli fare sottoscrivere un contratto. Il terzino è arrivato dal Nancy ed è considerato uno dei talenti principali del calcio francese. A parlare del suo assistito è stato l'agente sportivo Francesco De Marco, che in un'intervista ha sottolineato le qualità tecniche ed umane di Bandolo che sono state decisive per il suo trasferimento alla Juventus.

L'agente sportivo De Marco ha parlato di Bandolo

"Randy Bandolo è un grande prospetto, un esterno poliedrico, già nel giro della nazionale francese di categoria.

Una volta liberatosi dal Nancy, la Juventus, come è solita fare, ha bruciato una folta concorrenza". Queste le dichiarazioni di De Marco sul terzino classe 2005, attualmente giocatore della Juventus under 17. L'agente sportivo ha poi aggiunto: "Lo definirei un investimento sicuro non solo per le qualità tecniche del giocatore ma anche per quelle umane".

Ha infatti sottolineato come sia un giocatore che ancora ampi margini di crescita dal punto di vista tecnico ma che sia anche molto rispettoso dei comportamenti e delle regole extracalcistiche da rispettare.

I giovani della Juventus under 23

La Juventus come dicevamo sta valorizzando diversi giovani anche nella Juventus under 23. Fra questi spicca il centrocampista Matias Soulè, recentemente convocato dal commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni.

Di recente è stato convocato nella nazionale italiana under 20 anche il difensore centrale Diego Stramaccioni. Per quanto riguarda invece gli altri giovani del tecnico Zauli, ci si attende una crescita importante anche da Da Graca, Miretti e Aké, che già in questo inizio di stagione hanno dimostrato qualità importanti nel campionato di Serie C.