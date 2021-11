Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare la rosa ed essere così competitiva sia in Italia che in Europa.

Uno dei tasselli fondamentali in casa Inter per il prossimo legato estivo, è legato al sostituto di Ivan Perisic: infatti, il croato è in scadenza di contratto e potrebbe salutare Milano a fine stagione. La dirigenza interista sta monitorando diverse piste per sostituire l'ex Bayern Monaco e Wolfsburg.

Se il sogno resta Robin Gosens, obiettivo più concreto sarebbe Filip Kostic, esterno serbo dell'Eintrach di Francoforte, accostato alla Lazio nella scorsa sessione di Calciomercato, prima che il club biancoceleste virasse su Pedro e Zaccagni.

L'esterno classe '92 è in scadenza di contratto: per questo i nerazzurri potrebbero approfittare di tale aspetto per accaparrarsi le prestazioni del calciatore serbo. Altro aspetto da prendere in considerazione è che Kostic sembrerebbe aver cambiato agente e si sarebbe affidato ad Alessandro Lucci, agente che ha ottimi rapporti con il club nerazzurro.

Nelle prossime settimane, si capirà il reale interesse dell'Inter, a caccia di colpi importanti per puntellare l'organico, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi uno spazio importante in Champions League.

Inter, continua la trattativa per il rinnovo di Brozovic

Oltre agli acquisti, altro obiettivo dell'Inter è quello di blindare i calciatori più forti in rosa e continuare così il progetto iniziato con Antonio Conte e proseguito con Simone Inzaghi.

Tra i giocatori più importanti nell'organico, c'è certamente Marcelo Brozovic, centrocampista croato e leader della mediana a disposizione di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra sta lavorando sul fronte rinnovo, per blindare il numero 77 ma ci sarebbero degli intoppi.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società nerazzurra non sarebbe disposta a superare la soglia dei 6 milioni di euro per il rinnovo contrattuale del croato, che sarebbe nel mirino di alcuni top club europei, come Manchester United e Tottenham, che con l'avvento in panchina di Antonio Conte vuole rinforzare la rosa con acquisti di grande spessore e qualità.

In un tempo breve, si capirà il futuro di Brozovic, con l'Inter che si sta guardando attorno per trovare un eventuale sostituto: sul taccuino del direttore sportivo Marotta, ci sarebbe il nome di Dennis Zakaria, centrocampista svizzero in forza al Borussia Moncheglabach, che sarebbe nel mirino di altri top club italiani come la Juventus e soprattutto la Roma di Josè Mourinho.