Inter e Juventus sarebbero molto operative sul fronte mercato modificare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un esterno qualora Ivan Perisic dovesse dire addio, mentre il club degli Agnelli avrebbe bisogno di fare cassa dopo i problemi finanziari.

Il club milanese su Abner Vinícius da Silva Santos

Dario Baccin, dirigente nerazzurro, avrebbe in programma un incontro con il calciatore classe 2000 durane il suo viaggio transoceanico. Non solo Julian Alvarez ma anche l'esterno che milita adesso nell'Athletico Paranaense.

Il terzino ha il contratto in scadenza nel 2024 ed avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro. Sarebbe molto abile nella fase offensiva, disciplinato in quella difensiva ma soprattutto molto strutturato fisicamente per militare nei campionati d'Europa. Nel 2020 ha messo in fila tre gol e tre assist in campionato ed avrebbe anche ottime potenzialità per il gioco aereo. Il suo arrivo dipenderà dal futuro di Ivan Perisic. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 ma potrebbe anche decidere di rinnovare dopo l'ottima stagione che lo sta vedendo protagonista. Il classe 1989 potrebbe firmare un triennale da 4,5 milioni di euro anche se sulle sue tracce ci sarebbe anche il Wolfsburg. Il club in cui ha già militato avrebbe messo sul piatto circa 5 milioni di euro per due stagioni.

I dirigenti dell'Inter sarebbero molto vicini a Filip Kostic. Il serbo piacerebbe molto a Simone Inzaghi, che lo avrebbe chiesto anche durante l'avventura alla Lazio. Il calciatore del Francoforte ha il contratto in scadenza nel 2023 ed una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il suo entourage avrebbe già fatto sapere di essere d'accordo al trasferimento alla Pinetina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Chelsea sarebbe su Federico Chiesa

Federico Chiesa avrebbe un accordo con il Chelsea di Thomas Tuchel per la prossima stagione. L'affare dovrebbe concretizzarsi a giugno e la notizia di mercato arriverebbe direttamente dal profilo Twitter di Terry Flewers. L'attaccante bianconeri, che si è anche infortunato nel match perso contro l'Atalanta, potrebbe raggiungere il l'ex Inter Romelu Lukaku per potenziare la rosa dei Blues.

Il prezzo del suo cartellino sarebbe di mino 70 milioni di euro ed il suo sacrificio potrebbe far respirare la società presieduta dagli Agnelli, che sta avendo no pochi problemi economici. Anche Dejan Kulusevksi sarebbe in uscita e potrebbe trasferirsi nell'Arsenal o nel Totenham di Antonio Conte per circa 40 milioni di euro. Lo svedese non ha mai trovato continuità e sarebbe fuori dal progetto di Massimiliano Allegri, che gli preferisce Federico Bernardeschi.