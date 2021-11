Non sarà un Calciomercato facile quello di gennaio per la Juventus. I dirigenti bianconeri dovranno cercare di pescare le pedine giuste per rendere migliore una squadra che al momento non si trova nea parte della classifica di Serie A che garantirebbe la qualificazione alle coppe europee. La cura Allegri per ora ha funzionato solo in Europa, dove già sono stati conquistati gli ottavi di finale, obiettivo minimo stagionale. In particolare ci sarebbe bisogno di rinforzi soprattutto in attacco.

Calciomercato Juventus: possibile addio per Kulusevski

Prima di acquistare però i bianconeri devono cedere, è questo quello filtra da casa Juventus. Il bilancio non è in ordine, a causa anche della pandemia, e così prima di comprare bisogna vendere. Tra i possibili partenti ci sarebbe anche Dejan Kulusevski, talento arrivato ormai un anno e mezzo fa e che non ha quasi mai lasciato il segno. La Vecchia Signora lo ha acquistato per quasi 45 milioni dall’Atalanta dopo l’ottima stagione a Parma, ma ora potrebbe venderlo, anche se questo dovesse generare una minusvalenza.

Questo perché c’è bisogno di liquidità immediata per gennaio e quindi, secondo alcune indiscrezioni, Kulusevski sarebbe stato offerto ad alcuni club.

Lo svedese ha mercato soprattutto in Inghilterra secondo gli ultimi rumors. Piacerebbe ad Antonio Conte per il suo Tottenham, club in cui il direttore sporrtivo è Fabio Paratici, proprio l’uomo che lo aveva portato alla Juve. Inoltre in lizza ci sarebbe anche l’Arsenal, che nelle prossime settimane potrebbe cedere Pépé, andando a liberare una casella nella batteria degli esterni di Arteta

Kulusevski via aiuterebbe il calciomercato della Juventus in entrata

Cedere Kulusevski per fare cassa e poi renvestire per un altro giocatore offensivo, questo quindi sarebbe il piano di Cherubini e soci.

Il sogno della Juventus è sempre Dusan Valhovic, bomber serbo in rotta con la Fiorentina. Non rinnoverà il contratto con i viola - come già comunicato sia dagli agenti che dalla società viola - e così partirà o a gennaio o al più tardi in estate, visto che l'intesa scade nel 2023 e nel club toscano nessuno vuole vederlo andare via a zero.

I bianconeri sembrano avere alzato il pressing da tempo, lo hanno messo in cima alla lista delle priorità e userebbero i soldi in arrivo da Kulusevski, verosimilmente una trentina di milioni, per dare l’assalto all’attaccante serbo.

La strategia è chiara, ma il tempo stringe. Su Vlahovic infatti ci sarebbero anche alcuni club di Premier League, come il Manchester City, che non ha problemi di liquidità, e anche l’Atletico Madrid che era già andato vicino all’obiettivo in estate. Senza contare che il giocatore continua a segnare con continuità e questo potrebbe attirare delle nuove concorrenti.