Il 29 novembre la Juventus è arrivata a Salerno, dove questa sera 30 novembre sarà impegnata nel turno infrasettimanale di campionato. I bianconeri per questa partita dovranno rinunciare a Federico Chiesa e Weston McKennie. Oltre, a loro mancheranno anche a Danilo, Mattia De Sciglio e Aaron Ramsey. Per il resto sono tutti a disposizione. Massimiliano Allegri sta pensando di effettuare qualche cambio, anche perché il calendario è ricco di impegni. Le novità più grandi dovrebbero essere in attacco, dove dovrebbe vedersi il tridente formato da Paulo Dybala, Moise Kean e Federico Bernardeschi.

La Juventus cambia qualche interprete

La Juventus, in queste ore, si sta avvicinando alla partita delle 20:45 contro la Salernitana. In particolare, Massimiliano Allegri sta pensando di passare al 4-3-3 accantonando per il momento il 4-4-2. Il tecnico livornese si affiderà ad alcune delle sue certezze e in difesa ci sarà il ritorno di Giorgio Chiellini. Il numero 3 della Juventus verrà affiancato da Matthijs de Ligt. Mentre sulle fasce toccherà ancora a Juan Cuadrado e Alex Sandro viste le assenze di Danilo e Mattia De Sciglio. Anche a centrocampo ci saranno delle novità visto che mancherà Weston McKennie che nelle ultime partite è stato uno dei più positivi. Il posto dell'americano verrà preso probabilmente da Rodrigo Bentancur.

L'uruguaiano agirà al fianco di Manuel Locatelli e a completare il terzetto in mediana ci sarà Adrien Rabiot. Mentre in panchina ci sarà il solo Arthur: il brasiliano è a disposizione da diverso tempo, ma ancora non ha avuto una chance di essere titolare. Probabilmente non l'avrà nemmeno contro la Salernitana. Anche in attacco ci saranno delle novità e al posto di Alvaro Morata ci sarà Moise Kean.

Il numero 9 juventino avrà modo di riposare un po' visto che ultimamente ho giocato molto. Inoltre, Morata ha incassato la difesa di Massimiliano Allegri che lo ha voluto proteggere dopo le tante critiche ricevute dopo il match contro l'Atalanta.

Dybala cerca il gol

L'attacco della Juventus in questo periodo sta vivendo un momento di crisi.

Gli uomini offensivi dei bianconeri non stanno trovando la via della rete e la squadra ne risente. Infatti, contro l'Atalanta la Juventus ha giocato bene, ma gli attaccanti non sono stati in grado di segnare. La speranza è che contro la Salernitana Paulo Dybala possa ritornare il gol dopo la traversa colpita contro l'Atalanta. Insieme al numero 10 juventino, questa sera 30 novembre, giocheranno Moise Kean e Federico Bernardeschi.

La probabile formazione contro la Salernitana (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean, Bernardeschi.