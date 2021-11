Il Milan avrebbe messo nuovamente gli occhi su Hakim Ziyech. Il calciatore del Chelsea, nonostante un'inizio di stagione incoraggiando dimostrato dal gol in Supercoppa contro il Villarreal, non sta trovando la giusta continuità e sarebbe finito ai margini del progetto di Thomas Tuchel. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il patron dei Blues, Roman Abramovich, potrebbe decidere di cederlo tra qualche mese. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro ma i rossoneri proporrebbero un prestito oneroso con diritto di riscatto.

La stessa formula sarebbe stata avanzata durante la scorsa sessione di mercato estiva ma l'imprenditore russo ha preferito puntare sul talento marocchino ex Ajax, che potrebbe finire anche nei radar del nuovo Barcellona targato Xavi. Il direttore sportivo del Milan, Massara, lo stima molto, infatti, avrebbe provato ad ingaggiarlo durante la sua avventura alla Roma.

La squadra lombarda, però, sarebbe anche sull'attaccante del Manchester United, Jesse Lingard che non ha mai trovato spazio con Solskjaer. L'inglese ha il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe seguito anche dal Tottenham e dal Newcastle ma Paolo Maldini potrebbe propendere per un prestito a gennaio così da poterlo ingaggiare a parametro zero al termine della stagione.

L'Inter sarebbe su Jonathan David del Lille

I dirigenti nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul talento del club francese. Il classe 2000 ha il contratto in scadenza nel 2025 ed una valutazione di circa 30 milioni di euro. Piacerebbe anche la Newcastle del fondo Pif ma l'Inter vorrebbe ingaggiarlo già durante la prossima sessione invernale.

Simone Inzaghi avrebbe chiesto dei rinforzi in attacco anche per Edin Dzeko non può garantire di giocarle tutte e le condizioni di Alexis Sanchez non sarebbero affidabili. Il cileno si è fermato per l'ennesima volta dopo l'impegno con la sua nazionale, riportato dei problemi muscolari che non gli permetteranno di essere disponibile per la gara in programma contro il Napoli di Luciano Spalletti.

La società presieduta dagli Zhagn vorrebbe anche un profilo con caratteristiche fisiche e tecnica da vero centravanti. Per questo motivo ci sarebbe sempre Gianluca Scamacca nel mirino di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Il centravanti del Sassuolo avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro ma difficilmente dovrebbe lasciare l'Emilia Romagna perchè il tecnico dei neroverdi, Dionisi, lo ritiene titolare nel suo 4-2-3-1 che, da qualche partita prevede anche la presenza dell'altro obiettivo di mercato, Giacomo Raspadori. Entrambi piacerebbero anche alla Juve.