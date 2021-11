Allo stadio Meazza di Milano si è da poco concluso il match valido per la 13esima giornata di Serie A tra Inter e Napoli sul risultato finale di 3-2 grazie ai gol di Zielinski, Calhanoglu, Perisic, Lautaro e Mertens. La classifica ora vede i partenopei sempre in testa alla classifica con 32 punti, alla pari con il Milan, mentre la squadra di Inzaghi sale a quota 28 punti. In settimana le due squadre tornano in campo, con i nerazzurri che affronteranno in Champions League lo Shakhtar in casa mercoledì alle 18:45, mentre gli azzurri saranno di scena in Europa League mercoledì alle 16:30 in casa dello Spartak Mosca.

Nel prossimo turno di campionato i partenopei ospiteranno domenica alle 20:45 la Lazio, mentre la squadra di Inzaghi giocherà al Via del Mare sabato alle 20:45 in casa del Venezia.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si è schierato in campo con il 3-5-2 con Correa e Lautaro Martinez in attacco, mentre Dzeko è partito dalla panchina. Solito 4-2-3-1 per Spalletti, con Osimhen al centro dell'attacco, mentre a destra Lozano è stato schierato al posto di Politano.

Nel primo tempo si gioca a ritmi molto alti. Il Napoli riesce ad approfittare di una ripartenza al 17' con Zielinski che recupera palla su Barella e serve a Insigne che chiude il triangolo. Il destro del polacco dal limite dell'area trafigge Handanovic.

Vantaggio che serve quasi da scossa per l'Inter, che alza il pressing e al 25' trova il pareggio. Tiro di Barella 'parato' da Koulibaly, l'arbitro va al Var e concede il rigore. Hakan Calhanoglu non sbaglia. I nerazzurri giocano meglio e con Barella vanno vicino al gol del vantaggio con un destro dal limite che trova l'ottimo intervento di Ospina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si tratta del preludio al 2-1 che arriva al 44' con Ivan Perisic che, di testa, anticipa tutti su corner e beffa Ospina.

Nel secondo tempo succede di tutto con l'Inter che va vicina subito al gol con Lautaro al 47', ma Ospina si fa trovare pronto. Lautaro, però, scalda solo i motori visto che al 61' trova il gol innescato da Correa dopo una grande ripartenza del Tucu.

Dopodiché i cambi di Inzaghi forse tolgono qualcosa ai nerazzurri, visto che escono Correa, Lautaro, Barella e Calhanoglu e il Napoli ne approfitta. Gli azzurri riaprono la gara al 78' con un grande destro di Mertens da fuori area, con Handanovic che si fa trovare troppo fuori dai pali. Nel finale, però, è lo sloveno a salvare il risultato su Mario Rui.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 5,5: Forse può fare qualcosa in più sul gol di Zielinski e anche sul gol di Mertens. Salva il risultato nel finale anche se con una parata non propriamente perfetta.

Skriniar 7,5: Ennesima prestazione di alto livello, dalle sue parti non passa nessuno.

Ranocchia 6,5: Tiene bene Osimhen.

Bastoni 6,5: Nonostante non sia al top della forma, buona la sua prestazione. Dà una mano anche in fase offensiva.

Darmian 7,5: Inarrestabile sulla fascia destra.

Barella 6,5: Il gol del Napoli nasce da una palla persa da lui e questo gli costa mezzo voto in meno.

Brozovic 7: Sovrano del centrocampo.

Calhanoglu 6,5: Come nel derby, ancora una volta glaciale dal dischetto.

Perisic 7: Il croato conferma l'ottimo stato di forma timbrando il cartellino.

Lautaro Martinez 6,5: Torna al gol dopo più di un mese.

Correa 7: Il terzo gol nasce da una sua grande progressione, non è un caso che con la sua uscita dal campo l'Inter cali.