Monitorare i migliori giovani del mercato internazionale. È questa l'intenzione di Juventus e Inter, che stanno osservando i migliori talenti del panorama europeo.

Tra i giovani che stanno vivendo una crescita esponenziale c'è sicuramente Karim Adeyemi, esterno tedesco del Red Bull Salisburgo che sta offrendo grandissime prestazioni in Champions ed è ormai sul taccuino delle dirigenze dei migliori top club europei.

La giovane stellina classe 2000 sarebbe nel mirino anche di Juventus ed Inter, che vorrebbero migliorare il loro reparto offensivo con acquisti di grande spessore ma anche di prospettiva.

L'impresa di accaparrarsi le prestazioni del talento tedesco sono però difficili, visto che ci sarebbe la concorrenza dei maggiori top club europei, in particolar modo del Bayern Monaco che danni riesce a concludere trattative di questo tipo, basti pensare a Gnabry e soprattutto Alphonso Davis, scovato in Canada.

Nonostante ciò, le due società italiane stanno monitorando con grande attenzione la vicenda, con la speranza di potersi inserire nell'asta per il talentuoso attaccante del Salisburgo.

Juve, si punta Tchouameni. Inter, ritorno di fiamma per Nandez

Intanto, i bianconeri ed i nerazzurri stanno lavorando per rinforzare le rispettive rose già nel mercato di gennaio, con l'obiettivo di restare competitivi su tutti i fronti.

In casa Juve, oltre al rinnovo ormai in arrivo di Paulo Dybala, il tassello fondamentale resta quello legato al centrocampista da affiancare a Manuel Locatelli, e l'obiettivo numero uno resta Aurelien Tchouameni, centrocampista francese del Monaco che come Adeyemi sta dimostrando una crescita esponenziale, tanto da conquistare la convocazione da parte della Nazionale francese con la quale ha disputato la fase finale della Nations League.

Il club monegasco chiede una cifra attorno ai 40 milioni per lasciar partire il classe 2000, che sarebbe nel mirino anche del Chelsea di Tuchel e del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che dopo Camavinga vuole continuare il restyling in mediana.

I bianconeri per anticipare le dirette concorrenti e soddisfare le richiede della società del Principato, vorrebbe effettuare delle cessioni per finanziare il colpo: in particolare, sono in bilico le posizioni di Rabiot e Ramsey che sarebbero nel mirino del Newcastle, di Weston Mckennie che sarebbe nel mirino del West Ham, e di Dejan Kulusevki, sul quale ci sarebbe l'interesse del Tottenham dell'ex dirigenza bianconero Fabio Paratici.

Passiamo all'Inter. I nerazzurri invece si stanno concentrando sul rinforzo sulle corsie esterne, visto l'inserimento non ancora completo di Dumfries e la dirigenza nerazzurra vorrebbe regalare un'altra pedina al tecnico Simone Inzaghi.

Tra i nomi sul taccuino della dirigenza interista, c'è sempre quello di Naithan Nandez, eclettico centrocampista del Cagliari che nella scorsa sessione estiva di Calciomercato, era stato vicinissimo a vestire la maglia interista. L'ex Boca sarebbe però nel mirino anche di Napoli e soprattutto della Roma di Josè Mourinho, che apprezza in modo particolare la duttilità del centrocampista.