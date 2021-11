Il calciomercato del Milan non cambia strategia. Come successo con Donnarumma e Calhanoglu, anche con Kessié i rossoneri non avrebbero intenzione di accontentare le richieste economiche dell’entourage del centrocampista. Gli agenti del giocatore avrebbero alzato troppo le pretese e così il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 sarebbe fortemente in bilico.

Boubacar Kamara obiettivo del calciomercato del Milan

Così Maldini e Massara si starebbero già muovendo per acquistare il sostituto, proprio come è avvenuto con Maignan, bloccato in Primavera per non rimanere scoperti dopo l’addio di Donnarumma.

A centrocampo potrebbe arrivare un altro centrocampista dalla Ligue 1, il profilo maggiormente seguito sarebbe infatti Boubacar Kamara dell’Olympique Marsiglia.

Centrocampista centrale forte fisicamente e all’occorrenza anche centrale di difesa, ha solo 21 anni ma è un titolare della squadra transalpina. Già la scorsa estate il Milan si era mosso per acquistarlo cercando di abbassare il prezzo fissato a 20 milioni, con Castillejo, inserito nella trattativa come contropartita tecnica secondo le ultime ricostruzioni. L’OM fu però inamovibile e così non se ne fece nulla. Ora però il terreno è più fertile perché Boubacar Kamara che ha il contratto in scadenza nel 2022 e avrebbe rifiutato le offerte di rinnovo.

Il Milan ha fiutato l'affare a tal punto che avrebbe già trovato un accordo di massima con l'entourgare del calciatore per acquistarlo a parametro zero la prossima estate.

Calciomercato, sfida Milan-Juventus per Kamara

Kamara sarà quindi un nuovo giocatore del Milan? Non tutto è ancora deciso, la strategia dei rossoneri sarebbe infatti quella di portarlo a Milanello a giugno senza fare offerte a gennaio.

Il rischio però è quello che un’altra squadra possa presentarsi all’Olympique Marsiglia tra qualche settimane trovando l’accordo e quindi anticipando l’attuale capolista della Serie A.

La squadra in questione sarebbe la Juventus che da tempo sta cercando alternative in mediana, l'acquisto di Locateli in estate infatti non basta ad Allegri che vorrebbe rinforzi a centrocampo per cercare la risalita in classifica dopo un avvio molto difficile.

Cherubini potrebbe così pensare all’acquisto immediato di Kamara, anche perché arrivare a Tchouameni sembra difficile, il giocatore del Monaco infatti costa molto ed è nel mirino anche del Chelsea di Tuchel, campione d'Europa in carica e che può contare sulla grande forza economica del patron Abramovich. Prima di dare l'assalto a un nuovo centrocampista, la Juve dovrà cercare di cedere a gennaio Ramsey e Rabiot, un'impresa non facile visti i pesanti ingaggi dei due.