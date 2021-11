La Juventus è al lavoro sul mercato e già da gennaio potrebbero definirsi diversi acquisti e cessioni. A tal riguardo, il direttore generale Federico Cherubini, dopo la sconfitta dei bianconeri in Champions League contro il Chelsea, sarebbe rimasto a Londra per valutare alcuni possibili investimenti che potrebbe effettuare nelle prossime settimane. Fra i giocatori seguiti dalla società, ci sarebbero il difensore del Lille, Botman, che ha un prezzo di mercato di circa 28 milioni di euro. Costa invece circa 20 milioni di euro la punta del Fulham, Aleksandar Mitrovic, protagonista di un inizio di stagione importante nella seconda divisione inglese.

Ha già realizzato più di 20 gol il nazionale serbo, che è stato anche uno dei protagonisti della clamorosa qualificazione della sua nazionale al mondiale in Qatar, conseguita battendo il Portogallo nell'ultima giornata del girone. Difficile, però, l'arrivo della punta in quanto extracomunitario. In tal caso, per agevolare un suo eventuale arrivo, dovrebbe partire uno fra Arthur Melo e McKennie. A proposito di cessioni, Cherubini starebbe lavorando anche ad altre due possibili partenze: ci si riferisce a quelle di Aaron Ramsey e di Dejan Kulusevski.

Possibili le cessioni di Ramsey e Kulusevski

Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore generale della Juventus, Cherubini, starebbe lavorando alla cessione di diversi giocatori per il mercato di gennaio.

Fra questi ci sarebbero i centrocampisti Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il gallese piace a diverse società inglesi, pesa però l'ingaggio. che attualmente guadagna in bianconero. da circa 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023. Per quanto riguarda il centrocampista svedese, la cessione potrebbe essere più agevole, anche se la Juventus vorrebbe ricavare almeno 40 milioni di euro dal suo cartellino.

Si parla di un interesse concreto del Tottenham.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando a diverse cessioni, come anticipato ad inizio articolo. Anche Arthur Melo potrebbe partire già a gennaio, con la società bianconera che lo valuta circa 35 milioni di euro. Potrebbe però essere inserito in uno scambio di mercato, così come Rodrigo Bentancur, che piace all'Atletico Madrid.

Possibile la cessione anche di Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione. Ci sarebbe l'interesse concreto del Milan, alla ricerca di un'alternativa a centrocampo. Per quanto riguarda invece il mercato estivo, potrebbe non essere riscattato Alvaro Morata. La punta spagnola infatti non sta incidendo come ci si aspettava con l'arrivo di Massimiliano Allegri. Lo spagnolo potrebbe quindi ritornare all'Atletico Madrid in estate.