La Juventus potrebbe cedere Federico Bernardeschi al Milan. L'esterno ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ci sarebbero ancora discorsi relativi al possibile rinnovo. Il calciatore non ha mai trovato continuità a Torino soprattutto quando si sono succeduti Maurizio Sarri ed Andrea Pirlo. I rossoneri sarebbero interessati e potrebbero ingaggiarlo già durante il mercato estivo. Stefano Pioli avrebbe già dato il via libera perché rappresenta un'ottima opzione per il suo 4-2-3-1. L'ex Fiorentina è capace di giocare su tutto il fronte offensivo e potrebbe agire all'occorrenza anche come punta centrale, ruolo che spesso ha svolto con l'Italia di Roberto Mancini.

Sulle sue tracce, in estate, ci sarebbe stato anche la Lazio di Maurizio Sarri ed il Napoli di Luciano Spalletti che lo avrebbero voluto per rinforzare la corsia destra del loro 4-3-3. Adesso, la valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 10 milioni di euro ma il prezzo potrebbe crollare perché ci sarebbe l'opportunità di prelevarlo a parametro zero al termine della stagione.

L'Inter sarebbe su Roca e Kostic

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Marc Roca, mediano classe ’96 e profilo che il ds, Giuseppe Marotta, dell’Inter aveva a lungo inseguito ai tempi dell’Espanyol. Il calciatore, che rientrato da poco per un problema alla caviglia, non gioca ed ha collezionato tante tribune e vorrebbe cambiare aria per giocarsi un posto in vista del prossimo Mondiale.

Il club nerazzurro lo vorrebbe ingaggiare per avere un vice Brozovic, anche se potrebbe essere molto importante se il calciatore croato non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. L'ex Dinamo Zagabria chiederebbe circa 7 milioni di euro, cifra che gli Zhang potrebbero sborsare con l'aggiunta di alcuni bonus legati ai meriti sportivi.

Roca ha il contratto in scadenza nel 2025, ma la squadra tedesca potrebbe decidere di cederlo a cifre abbastanza contenute.

Aria di addio anche per Ivan Perisic. Anche lui ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe prolungare il suo rapporto con l'Inter perchè vorrebbe tentare una nuova avventura all'estero. La società milanese, però, pur di non perderlo a parametro zero potrebbe decidere di cederlo già a gennaio per incassare una somma minima dal cartellino Il classe 1989 sta giocando un'ottima stagione ed ha scavalcato le gerarchie conquistandosi un posta da titolare come quinto di sinistra nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. In caso di addio, l'Inter starebbe accelerando i contatti con il Francoforte per assicurarsi le prestazioni del serbo, Filip Kostic, che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro.