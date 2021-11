L'Inter non avrebbe trovato ancora l'accordo per il rinnovo del contratto, che scadrà nel 2022, di Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, che avrebbe addirittura messo sul piatto un contratto biennale con opzione di rinnovo per altri dodici mesi. I Colchoneros si sarebbero aggiunti alla fila perché il centrocampista piacerebbe a Paris Saint Germain, Manchester United e Tottenham. Gli Spurs monitorerebbero la situazione proprio dopo l'arrivo di Antonio Conte a Londra.

Nelle ultime ore, però, anche il fondo Pif, proprietario del Newcastle, si sarebbe interessato alla causa. È doveroso ricordare che nelle scorse settimane, gli imprenditori sauditi avrebbero mosso dei contatti proprio per acquisire l'Inter dagli Zhang. Una lettera di Steven ha però confermato che l'attuale proprietà ha un progetto lungimirante e che i nuovi parametri imposti porteranno alla ripresa economica dopo la crisi causata dalla pandemia. Negli ultimi giorni si è proceduto per i rinnovi dei contratti di Lautaro Martinez e, oggi 5 novembre, dovrebbe essere il momento di Nicolò Barella.

Perisic potrebbe ritornare in Croazia

Un altro calciatore che potrebbe lasciare la Pinetina perché non ha rinnovato è Ivan Perisic.

Lo stipendio da circa 5 milioni di euro dell'ex Bayern Monaco sarebbe oramai troppo oneroso per i budget economici nerazzurri. Il suo desiderio, da tempo, sarebbe quello di tentare una avventura in Premier League e l'occasione si concretizzerebbe con Conte alla guida degli Spurs. Il direttore sportivo dell'Hajduk Spalato, Mindaugas Nikoličius, non ha escluso il ritorno, confermando che la squadra mantiene sempre l'ambizione di accogliere calciatori molto validi.

Il numero 44 è oramai diventato un titolare nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi che preferisce schierare, in molte occasioni, Federico Dimarco come terzo centrale al posto di Alessandro Bastoni per avere un'arma maggiore proiettata alla fase offensiva. Perisic, però, piacerebbe anche ad alcuni club della Bundesliga, campionato in cui ha già giocato e soprattutto vinto il famigerato Triplete con il Bayern Monaco.

Il classe 1989 è un profili che al tecnico nerazzurro piace molto soprattutto per la polivalenza nel rettangolo di gioco. Il ragazzo è stato infatti utilizzato anche come attaccante nella gara persa, per 3-1, contro la Lazio a causa delle indisponibilità dei calciatori argentini che, per proprio per gli impegni con l'Albiceleste, sono rientrati a poche ora dall'inizio della gara giocatasi a Roma.