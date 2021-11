Puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato, per migliorare l'organico a disposizione dell'allenatore livornese.

La Vecchia Signora sta lavorando anche sul mercato internazionale, e potrebbe effettuare un'offerta al Real Madrid per Marco Asensio, talentuoso trequartista spagnolo che però non è riuscito a trovare tanto spazio nel nuovo progetto targato Carlo Ancelotti, che sta puntando sul altri giovani come Vinicius Junior e Rodrygo.

Ecco perchè il futuro dello spagnolo potrebbe essere lontano da Madrid.

Difficile un suo addio già nel mercato invernale, ma per giugno, la dirigenza bianconera sta lavorando sotto traccia per trovare un accordo con il club dei Merengues, che valutano Asensio non meno di 40 milioni di euro.

La Juve che sta lavorando anche sul fronte attaccante con Vlahovic che resta l'obiettivo numero uno, spera di poter ricavare tale somma da alcune cessioni importanti: i nomi che potrebbero lasciare Torino tra gennaio e giugno, sono quelli di Adrien Rabiot, accostato al Newcastle e soprattutto Dejan Kulusevki, che sarebbe nel mirino di alcuni top club inglesi come Tottenham ed Arsenal, con i Gunners pronti ad un'offerta importante già nel mercato invernale.

Juve, nuova idea per l'attacco: si pensa a Martial

Come detto in precedenza, tassello fondamentale in casa Juventus è quello dell'attaccante, da affiancare a Paulo Dybala.

Se Vlahovic della Fiorentina resta l'obiettivo numero uno, la dirigenza bianconera sta lavorando a diverse piste di mercato, per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri già nel mercato invernale.

Una delle piste che il direttore sportivo juventino Cherubini starebbe seguendo e monitorando, sarebbe quella che porta ad Antonin Martial, attaccante francese del Manchester United, che però dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo e la conferma di Cavani, è ormai ai margini del progetto dei Red Devils.

Visto il pochissimo spazio che l'ex Monaco sta avendo in questa prima parte di stagione, i bianconeri potrebbero prendere la palla al balzo, e chiedere il calciatore francese in prestito secco, per concentrare tutte le forze nel mercato estivo per accaparrarsi Vlahovic, che a gennaio potrebbe rimanere alla Fiorentina per poi trovare una nuova sistemazione la prossima estate.

La Vecchia Signora non vuole farsi cogliere impreparata ed oltre a Martial, sta monitorando anche altri piste, come quella che porta al nome di Dariwn Nunez, forte attaccante uruguaiano del Benfica, che sta offrendo ottime prestazioni in patria ma anche in Champions League dove ha siglato una tripletta contro il Barcellona.