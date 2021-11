Nell'anticipo di Serie A la Juventus batte la Fiorentina 1-0 nei minuti di recupero grazie a una rete di Juan Cuadrado. Decisiva è stata anche l'espulsione di Milenkovic, che ha costretto gli ospiti viola a giocare il finale in dieci contro undici.

Contro la Fiorentina una Juventus in emergenza difesa, fuori Szczesny, Chiellini e Bonucci

Per la Juventus di Massimiliano Allegri, quella contro la Fiorentina era una gara da non sbagliare assolutamente. Nonostante i diversi problemi fisici che hanno colpito Szczesny prima e poi Chiellini e Bonucci, il tecnico livornese è riuscito a schierare una formazione competitiva.

In difesa hanno quindi giocato De Ligt e Rugani, che sono riusciti a tenere a bada il pericolo pubblico numero uno dei viola, ovvero Vlahovic.

La decide Cuadrado, il colombiano entra nella ripresa e segna

Nel primo tempo, non ci sono state particolari occasioni da segnalare: le due squadre non si sono mai rese realmente pericolose e i due portieri non hanno praticamente compiuto nessun intervento. Durante l'intervallo si fa male anche Alex Sandro, al suo posto entra Luca Pellegrini.

La gara è più vivace nella ripresa. I bianconeri cercano di creare più occasioni per riuscire a scardinare la difesa della Fiorentina, ma l'episodio della svolta arriva con l' espulsione di Milenkovic: il difensore viola abbatte Chiesa e impedisce così una ripartenza pericolosa per Juventus.

Il giocatore era stato già ammonito e prende il secondo cartellino giallo, andando così anzitempo sotto la doccia.

A questo punto per i padroni di casa le cose si fanno più semplici: Chiesa colpisce prima la traversa, poi si fa parare un tiro da Terracciano. Il forcing finale degli uomini di Allegri è costante, ma il risultato non riesce a sbloccarsi fino a quando entra Cuadrado: il colombiano con la sua dinamicità, risulta essere decisivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da una sua incursione sulla fascia destra nasce la rete del vantaggio al 91° minuto, con un diagonale perfetto batte il portiere viola. Assalto disperato degli ospiti, ma la difesa juventina resiste fino alla fine.

Ora la sosta per le nazionali, poi la Juve sfida la Lazio

Aspettando i risultati del Napoli (contro il Verona) e soprattutto del derby di Milano, la Juventus ottiene tre punti pesanti, che fanno muovere le posizioni in classifica e ora può guardare con più serenità alle prossime partite.

Adesso c'è la sosta per le nazionali e questo permetterà di pensare con più calma alla prossima gara, in cui la Juventus affronterà all' Olimpico la Lazio dell' ex Maurizio Sarri.