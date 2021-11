La Juventus si sta preparando in vista della partita di Serie A contro la Lazio. La gara è in programma allo stadio Olimpico di Roma per questo sabato 20 novembre alle ore 18.

Per i bianconeri mister Allegri non convoca Paulo Dybala, fuori anche Chiellini, Bernardeschi e Ramsey, mentre fra i biancocelesti Sarri avrà fino all'ultimo il dubbio legato alla presenza di Ciro Immobile.

Juventus contro la Lazio senza Paulo Dybala: l'attaccante argentino non è convocato

La gara di oggi pomeriggio tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri sarà molto importante per la classifica di entrambe le squadre, attualmente separate da tre lunghezze: i biancocelesti capitolini si trovano a 21 punti, i bianconeri a quota 18.

Dopo la sosta per le nazionali in casa Juventus, sono diversi coloro che sono tornati un po' acciaccati: uno su tutti è Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha avuto un problema muscolare e non è stato inserito nella lista dei convocati per la trasferta romana. Non sono a disposizione neppure Bernardeschi, Chiellini e Ramsey. Come previsto recupera invece Moise Kean, che dovrebbe partire dalla panchina. In attacco dovrebbero giocare titolari Chiesa e di Morata, quest'ultimo reduce da un gol con la Spagna (contro la Svezia di Kulusevski).

La probabile formazione della Juventus:

Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, McKennie, Rabiot, Danilo, Chiesa, Morata. All. Massimiliano Allegri.

Lazio, la voglia di riscatto di Sarri contro la Juve

Quella contro la Juventus sarà la prima partita di Maurizio Sarri da avversario dei bianconeri: il tecnico toscano vuole aumentare il distacco in classifica sui bianconeri, ma anche prendersi una rivincita sulla sua ex squadra.

Il tecnico a livello di formazione ha il dubbio legato a Ciro Immobile, che dopo aver saltato le sfide della nazionale sembrava essere indisponibile anche per questa sfida, anche se ieri pomeriggio il centravanti si è allenato e quindi non è escluso un suo impiego part-time.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Pedro era in gruppo regolarmente in gruppo e dovrebbe essere titolare con Felipe Anderson. Recuperato anche Lazzari, invece Marusic non sarà disponibile, essendo ancora positivo al Covid.

La probabile formazione della Lazio:

Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.