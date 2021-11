La tredicesima giornata di campionato regalerà un match importante. Allo stadio Olimpico di Roma si affronteranno Lazio e Juventus, in una sfida fra due squadre impegnate nella lotta per il quarto posto. I laziali sembrano aver trovato l'equilibrio e il gioco del suo tecnico Maurizio Sarri, mentre i bianconeri cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro la Fiorentina prima della pausa per le nazionali. Di recente è stato intervistato l'agente sportivo di uno dei giocatori che potrebbero essere fra i protagonisti del match, Sergej Milinkovic Savic.

Ci si riferisce a Mateja Kezman, che ha parlato dell'inaspettata qualificazione della Serbia ai mondiali in Qatar 2022 ma anche del futuro professionale di Milinkovic Savic. Proprio il centrocampista della Lazio è un riferimento della nazionale serba che ha ottenuto una clamorosa vittoria contro il Portogallo che le ha permesso di qualificarsi alla massima competizione mondiale nell'ultima giornata del girone. A tal riguardo Mateja Kezman ha dichiarato: "La nostra vittoria sul Portogallo a Lisbona è stata fantastica per tutto il popolo serbo. Ad essere onesti, Stojkovic si era dimostrato molto ottimista e ha mostrato delle buone cose in poco tempo, felice anche per Sergej e Vanja Milinkovic Savic".

L'agente sportivo infatti cura gli interessi sportivi del centrocampista della Lazio e del portiere del Torino.

Kezman ha parlato del futuro professionale di Sergej Milinkovic Savic

L'agente sportivo di Sergej Milinkovic Savic ha poi parlato della possibilità per il centrocampista della Lazio di una nuova esperienza professionale.

In merito alle indiscrezioni di mercato di qualche stagione fa, che parlavano di un interesse concreto della Juventus per Milinkovic Savic, Kezman ha aggiunto: "A dire il vero, ci sono stati pochi colloqui seri con i bianconeri. Alla fine non è successo nulla e non è stato trovata nessuna intesa". Ha poi sottolineato: "Con tutto il rispetto per la Lazio, Milinkovic Savic è un giocatore da grande club, la Juventus lo è ancora".

Parole importanti che lasciano intendere un possibile futuro professionale di Milinkovic Savic in un'altra società, magari già dalla prossima stagione.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic è seguito dalla Juventus da diverse stagioni. La valutazione di mercato stabilita dalla società laziale non ha mai agevolato una sua eventuale partenza. La Juventus per il prossimo calciomercato estivo starebbe lavorando a diversi giocatori come possibili rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbe arrivare a parametro zero Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione. Si valutano altri giocatori in scadenza, su tutti Boubacar Kamara, centrocampista dell'Olympique Marsiglia. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che dovrebbe lasciare la Fiorentina nei prossimi mesi.