La Juventus giocherà contro il Bologna nel match della 18esima giornata di campionato, in programma sabato 18 dicembre alle ore 18 allo stadio Dall'Ara. I bianconeri sono reduci da due vittorie e un pareggio in campionato. Un punto a Venezia che porta i giocatori di Allegri a otto punti di distanza dal Napoli quarto. Non ci saranno Danilo, Chiesa e Dybala, l'argentino è uscito per infortunio nel match contro i veneti ma non ha subito lesioni muscolari. Potrebbe saltare sia il match contro gli emiliani che quello contro il Cagliari e rientrare ad inizio anno nuovo.

Dovrebbe invece schierare la formazione migliore Sinisa Mihajlovic, che potrebbe recuperare anche la punta Arnautovic. Gli unici assenti per gli emiliani sono Kingsley e Schouten. Il Bologna proverà a riscattare le due ultime sconfitte in campionato contro la Fiorentina e il Torino. Di certo un'eventuale vittoria contro la Juventus permetterebbe agli emiliani di avvicinare in classifica i bianconeri. La squadra di Allegri è sesta a 28 punti, il Bologna decimo a 24 punti.

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic potrebbe schierare Arnautovic

Il tecnico Mihajlovic dovrebbe schierare il tradizionale 3-4-2-1 contro la Juventus. In porta Skorupski, difesa che dovrebbe essere formata da Soumaoro, Medel e Theate.

Centrocampo a quattro con De Silvestri che dovrebbe giocare sulla fascia destra. Centrali Domingue e Svanberg, sulla fascia sinistra fiducia allo scozzese Hickey. I due trequartisti dovrebbero essere Soriano e Barrow, a supporto di Arnautovic.

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Morata

Il tecnico della Juventus Allegri non potrà schierare Danilo, Dybala e Chiesa.

Dovrebbe recuperare Locatelli anche se il tecnico toscano potrebbe preferirgli Bentancur, in una migliore forma fisica rispetto all'italiano. I bianconeri potrebbero schierare il 4-4-2, in porta Szczesny, difesa a quattro con De Sciglio terzino destro, centrali Bonucci e de Ligt e Pellegrini terzino sinistro. L'italiano dovrebbe essere preferito ad Alex Sandro, che non è sembrato in forma negli ultimi match disputati.

Centrocampo a quattro con Cuadrado sulla fascia destra, centrali Bentancur e Rabiot e Bernardeschi sulla fascia sinistra. Morata dovrebbe giocare nel settore avanzato insieme a Moise Kean. Possibile panchina per Kaio Jorge.

Le probabili formazioni di Bologna e Juventus:

Bologna (3-4-2-1): Skorupski - Soumaoro, Medel, Theate - De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey - Soriano, Barrow - Arnautovic. Allenatore Sinisa Mihajlovic.

Juventus (4-4-2): Szczesny - De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Pellegrini - Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi - Kean, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri.