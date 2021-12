La Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato durante il mercato di gennaio. La società bianconera dopo un inizio di stagione difficile potrebbe regalare al tecnico Allegri i giocatori giusti per cercare di recuperare la distanza dai primi quattro posti in campionato. I bianconeri hanno buone possibilità di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, considerando che il sorteggio ha portato come ottavi i match contro il Villarreal. Per il centrocampo il preferito sembra essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Arriverebbe ad un prezzo vantaggioso, anche se si cercherà di non spendere molto di cartellino neanche per la punta. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che difficilmente lascerà la Fiorentina a gennaio. Piacerebbero anche Gianluca Scamacca e Pierre Aubameyang.

Recente è la notizia della decisione del tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta di togliere la fascia di capitano alla punta gabonese, che a questo punto potrebbe lasciare la società inglese a gennaio. Il suo contratto scade a giugno 2023 e la sua valutazione di mercato attuale è di circa 25 milioni di euro. Potrebbe partire però anche per un prezzo minore, considerando che ha 32 anni. Il problema è l'ingaggio da 14 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna.

Su Aubameyang ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter.

Il giocatore dell'Arsenal Aubameyang potrebbe approdare all'Inter o alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Inter e Juventus potrebbero sfidarsi sul mercato per il giocatore dell'Arsenal Pierre Emerick Aubameyang. Il tecnico degli inglesi Arteta gli ha tolto la fascia di capitano, una decisione che potrebbe portare alla partenza del gabonese.

Potrebbe essere ceduto per circa 25 milioni di euro anche se il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe portare ad una diminuzione del prezzo. Guadagna circa 14 milioni di euro ma potrebbe anche spalmare l'ingaggio in più stagioni, diminuendo lo stipendio stagionale. Sarebbe un acquisto importante sia per Inter che per Juventus, perché garantisce gol.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi e che parlano di un possibile approdo di Aubameyang alla Juventus non trovano particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile che la società bianconera investa su un giocatore di 32 anni, per questo si parla di un interesse concreto per Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca. La società bianconera potrebbe acquistare Vlahovic a giugno, mentre il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca potrebbe essere il rinforzo di gennaio. Quest'ultimo potrebbe lasciare la società emiliana in prestito con diritto di riscatto a circa 28 milioni di euro.