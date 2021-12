Sabato 11 dicembre alle ore 18:00 ci sarà Venezia-Juventus, gara valida per il 17° turno di Serie A. I padroni di casa, nel corso della giornata precedente, hanno subito una sconfitta casalinga nel rocambolesco 4-3 contro il Verona di Tudor: Crnigoj, Henry e Ceccaroni a segno nella prima frazione per il Venezia con gli scaligeri che son riusciti ad avere la meglio in rimonta grazie ai goal di Simeone (2), Caprari (penalty) e autorete di Henry. La Vecchia Signora, invece, è uscita vittoriosa per 2-0 (Cuadrado al 9' e Dybala all'82') dal match disputato tra le mura amiche contro il Genoa di Shevchenko.

Statistiche: gli ultimi cinque incontri tra le due compagini nel massimo campionato italiano vedono la Juventus sempre vittoriosa. Tre di questi cinque match, inoltre, sono stati vinti di misura dai bianconeri.

Venezia, squalificato Ceccaroni

Mister Zanetti e il suo Venezia militano al 16° posto in classifica con 15 punti ottenuti, a +5 dalla zona retrocessione occupata al momento da Genoa, Cagliari e Salernitana. Per tentare di impensierire la Juventus, l'allenatore dei lagunari potrebbe optare per il 4-3-3, con Romero a difesa dei pali. Quartetto che avrà ottime chance di essere formato dalla coppia Svoboda-Caldara in mezzo al reparto, con Molinaro che agirà come terzino sinistro e Mazzocchi che si posizionerà sul versante destro.

Le chiavi del centrocampo, invece, potrebbero essere affidate a Crnigoj, Vacca e Busio. Il tridente offensivo, in ultimo, dovrebbe essere composto da Johnsen, Henry e Aramu. Non sarà del match Ceccaroni per squalifica.

Juventus, in cerca della terza vittoria consecutiva

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo le vittorie per 2-0 con Salernitana e Genoa, vorranno continuare il trend positivo anche contro la formazione del Venezia, sebbene dovranno fare i conti con le pesanti assenze per l'infortunio di Chiesa e Danilo.

L'allenatore toscano, per centrare la terza vittoria consecutiva in Serie A, potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Szczesny come estremo difensore. Il pacchetto arretrato sarà presumibilmente composto, almeno inizialmente da Cuadrado e Pellegrini come terzini, mentre Bonucci e de Ligt si piazzeranno al centro del reparto. A Locatelli e Rabiot, invece, dovrebbe essere affidata la linea mediana bianconera, mentre sulla trequarti ci saranno buone chance di vedere come titolari Dybala, Kulusevski e Bernardeschi.

Il vertice offensivo della Juventus, infine, sarà affidato ad Alvaro Morata.

Le probabili formazioni di Venezia-Juventus:

Venezia (4-3-3): Romero, Molinaro, Svoboda, Caldara, Mazzocchi, Crnigoj, Vacca, Busio, Johnsen, Henry, Aramu. Allenatore: Zanetti.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny, Pellegrini, de Ligt, Bonucci, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Dybala, Kulusevski, Bernardeschi, Morata. Allenatore: Allegri.