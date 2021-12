La Juventus in questo inizio di stagione ha messo in evidenza difficoltà nel gioco e nella realizzazione dei gol. 23 reti segnate in 17 partite ne sono la dimostrazione. La classifica attuale vede la Juventus al sesto posto, ad otto punti dal Napoli quarto. La società bianconera potrebbe supportare il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri acquistando un centrocampista ed una punta. Sarà però importante anche alleggerire la rosa, con tanti giocatori che hanno un ingaggio notevole e non sarebbero considerati utili per il presente e per il futuro.

Fra questi spiccano Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, tre dei giocatori che più guadagnano nella rosa bianconera. Il gallese potrebbe rescindere il contratto e approdare in una società inglese, il francese potrebbe essere ceduto per circa 10 milioni di euro. Come dichiarato dal suo agente sportivo, il centrocampista brasiliano invece potrebbe fare una nuova esperienza professionale anche in previsione mondiali in Qatar. Senza un posto da titolare Arthur rischia di non essere convocato per la massima competizione mondiale. La Juventus lavora anche ai rinforzi e per il centrocampo piacerebbero diversi giocatori. Nelle ultime ore la società bianconera starebbe valutando Ander Herrera, centrocampista spagnolo attualmente riserva nel Paris Saint Germain.

Il centrocampista Herrera potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare il centrocampista spagnolo Ander Herrera a gennaio. Il giocatore del Paris Saint Germain potrebbe lasciare la Francia perché considerato una riserva. Dopo un inizio di stagione in cui ha giocato molto, negli ultimi match è rimasto in panchina considerando l'abbondanza a centrocampo della società francese.

Fino adesso Herrera ha disputato sei match in Champions League con un gol, 13 nel campionato francese con tre gol e due assist decisivi ed uno nella Supercoppa francese. Il suo contratto scade a giugno 2024 e ha una valutazione di mercato di circa 13 milioni di euro. La Juventus potrebbe considerare il suo acquisto se il Paris Saint Germain dovesse cederlo in prestito con diritto di riscatto. La società bianconera difficilmente investirà una somma importante su un giocatore di 32 anni.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per l'acquisto di una punta a gennaio. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che però potrebbe rimanere alla Fiorentina fino a fine stagione e solo a giugno essere ceduto. Piace molto anche Gianluca Scamacca, punta del Sassuolo che in questo inizio di stagione si sta rivelando un giocatore importante. Potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto per 28 milioni di euro dalla società emiliana.