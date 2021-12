La Juventus, in questo mercato di gennaio, non farà spese folli e probabilmente prenderà giocatori solo in prestito. I bianconeri proveranno a ingaggiare una prima punta visto che in questi primi mesi di stagione l'attacco non ha segnato molto. Oltre a un'entrata la Juventus penserà anche a tre uscite. In particolare i nomi sul mercato sono quelli di Aaron Ramsey, Arthur e Dejan Kulusevski: il gallese non dovrebbe restare a Torino e si cercherà una soluzione visto che è spesso infortunato. Mentre Arthur sta trovando meno spazio del previsto e potrebbe chiedere la cessione.

Per quanto riguarda Kulusevski la situazione è un po' diversa: lo svedese avrebbe parecchie richieste e ciò consentirebbe alla Juventus di incassare una buona cifra.

La Juventus ha una linea chiara

La Juventus, nelle prossime sessioni di mercato, avrà una linea chiara, ovvero fare operazioni sostenibili. La società vorrà prendere giovani che abbiano il giusto prezzo per non appesantire le casse. Inoltre vorrebbe contenere anche i costi degli ingaggi. Le cessioni potrebbero quindi finanziare altri colpi. Anche a gennaio, la Juventus starà attenta a eventuali opportunità e magari qualche cessione potrebbe consentire di prendere degli elementi adatti a Massimiliano Allegri.

Uno degli obiettivi per la Juventus, però, sarebbe quello di arrivare a una prima punta: anche in questo caso ci vorrà fantasia, in quanto sono vietate le spese folli.

Uno dei nomi accostati al club bianconero è quello di Mauro Icardi. Ma Federico Cherubini dovrà essere bravo eventualmente a convincere a il Paris Saint Germain a cedere il giocatore in prestito per sei mesi. Dunque non sarà facile per la Juventus arrivare a una punta che possa rinforzare il reparto offensivo rispettando pure i parametri economici stabiliti dal club.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si aspetta il rinnovo di Dybala

La Juventus, negli ultime mesi, ha lavorato per rinnovare il contratto di Paulo Dybala. Ma al momento non è ancora arrivata la firma del numero 10.

Intanto, prima della partita contro il Cagliari, sono arrivate le parole dell'amministratore delegato della Juventus che ha sottolineato come alcuni giocatori siano più attaccati ai propri procuratori piuttosto che alla maglia.

I bianconeri potrebbero non essere più convinti di dare un maxi ingaggio a Dybala da 8,5 milioni più 1,5 di bonus: i rapporti tra le parti non sarebbero più idilliaci. Non resta che attendere di capire come evolverà la situazione. In ogni caso se ne saprà qualcosa di più ad inizio 2022.