Il Crotone nel turno dei Sedicesimi di Coppa Italia è stato sconfitto alla "Dacia Arena" per 4-0 dall'Udinese, uscendo così dalla competizione.

Ora la squadra calabrese si proietta interamente verso la sfida salvezza di sabato 18 dicembre (ore 14) in casa contro il Pordenone.

Intanto sul fronte del Calciomercato di gennaio nelle ultime ore è stato accostato agli squali il nome di Marco Benassi.

Crotone, si cerca il colpo a centrocampo

IlCrotone potrebbe intervenire nel mercato di gennaio per rinforzarsi in mezzo al campo. Movimenti mirati, acquisti di qualità e necessari a permettere un salto di qualità a una rosa che sembra troppo fragile per la categoria.

Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Marco Benassi, calciatore in cerca di spazio in un'altra formazione dopo alcune annate importanti tra le fila della Fiorentina.

Su di lui oltre al Crotone ci sarebbe anche l'interessamento del Parma, altra squadra in difficoltà nel campionato cadetto e che sta vagliando alcuni nomi per svoltare la stagione.

Coppa Italia, eliminazione amara

La sconfitta per 4-0 arrivata in Coppa Italia alla "Dacia Arena" non cambia di molto la situazione in casa rossoblù. Il tecnico Francesco Modesto dovrà provare a fare punti, possibilmente tre, già nella prima gara utile di campionato contro il Pordenone.

L'eliminazione contro l'Udinese ha però confermato i grossi problemi tecnici del Crotone, apparso praticamente incapace di impensierire i friulani e non in grado di giocare alla pari, sbagliando l'approccio alla gara e subendo già nel primo tempo tre reti.

Una sconfitta pesante più che sotto l'aspetto del risultato (4-0) su quello delle motivazioni, che sembrano essere quasi assenti in questo periodo.

Crotone con l'obiettivo salvezza

Dopo la retrocessione da Serie A la dirigenza del Crotone si sarebbe aspettata un altro tipo di campionato, soprattutto dopo aver resettato in estate il proprio progetto tecnico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In realtà il gruppo squadra, in questi mesi, sta apparendo quasi scollegato dalla mentalità umile e allo stesso tempo vincente degli ultimi anni.

Dopo la promozione in Serie B ottenuta nel 2008-2009 il Crotone rischia ora seriamente di tornare in terza serie, un risultato che creerebbe non pochi danni economici alla società. Per questo motivo, nel girone di ritorno, si proverà a fare quanto possibile per preservare una categoria che risulta di vitale importanza.