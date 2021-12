Dopo il clamore mediatico suscitato nelle settimane precedenti, di recente il sito tuttomercatoweb.com ha intervistato l'ex presidente della Corte d'Appello Piero Sandulli. Fu il professore a stabilire la sentenza Calciopoli e quindi la retrocessione della Juventus in Serie B. L'ex presidente ha parlato di diversi argomenti, sia della vicenda delle presunte plusvalenze fittizie che sta riguardando diverse società italiane, che di Calciopoli. Secondo Piero Sandulli è arrivato il momento di regolamentare le società sportive in merito alle plusvalenze. Ha dichiarato: ''Sarebbe opportuno differenziare le società sportive dalle altre aziende, anche considerando che alcune di esse sono quotate in Borsa''.

Secondo l'ex presidente delle Corte d'Appello della Figc l'emozionarsi per un risultato non può essere quantificato in azioni. Sandulli ha poi aggiunto: ''Se escludo nuova Calciopoli per il caso delle plusvalenze? Allo stato degli atti sì''. Parole che evidentemente tranquillizzano la Juventus, che nelle ultime settimane è finita nel clamore mediatico così come altre società italiane, fra cui anche l'Inter. Sandulli ha parlato anche di Calciopoli sottolineando come la decisione presa contro la Juventus (retrocessione in Serie B nel 2006 e due scudetti tolti) è stata confermata anche dalla Cassazione.

Sandulli ha parlato di Calciopoli

L'ex presidente della Corte d'Appello della Figc Piero Sandulli è stato recentemente intervistato da tuttomercatoweb.com anche in merito a Calciopoli.

In merito alla retrocessione della Juventus in Serie B riguardante la vicenda ha dichiarato: ''Anche la Cassazione dopo nove anni ha confermato la bontà della decisione presa''. Sandulli ha aggiunto che la sentenza è stata stabilita in base alle documentazioni arrivate dalla Procura sportiva. In merito all'assegnazione dello scudetto all'Inter alla stagione 2005-2006, secondo Sandulli sarebbe stato opportuno non assegnarlo alla società nerazzurra anche dal punto di vista educativo.

La sentenza Calciopoli e la retrocessione della Juventus in Serie B nel 2006

La sentenza Calciopoli ha stabilito la retrocessione della Juventus in Serie B nel 2006 con diversi punti di penalizzazione. Inoltre è stato revocato e non assegnato lo scudetto 2004-2005 mentre come dicevamo in precedenza è stato assegnato quello della stagione 2005-2006 all'Inter, che arrivò terza in quella stagione.

Il Milan arrivò secondo ma a causa dei punti di penalizzazione l'Inter la precedette in classifica. Da qui la vittoria del campionato da parte della squadra allenata in quella stagione dall'attuale commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini.