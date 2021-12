Una delle principali delusioni della Juventus delle ultime stagioni è sicuramente Rodrigo Bentancur. Arrivato nella società bianconera nel 2017, l'uruguaiano non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità. Negli ultimi mesi sembra aver perso anche la capacità di recuperare i palloni. Allegri lo considera oramai una riserva, il tecnico toscano gli ha preferito nelle ultime partite Locatelli, McKennie e Arthur Melo. Segnale evidente di come in caso di offerta importante il giocatore potrebbe lasciare la società bianconera già a gennaio. La Juventus lo valuta circa 30 milioni di euro, difficile trovare società pronte a spendere tale somma per il centrocampista uruguaiano.

Fra quelle interessate ci sarebbe l'Atletico Madrid, con il tecnico Diego Pablo Simeone che ne è un estimatore. L'allenatore argentino potrebbe offrire alla Juventus il cartellino del centrocampista Saul per arrivare all'uruguaiano. Lo spagnolo è attualmente in prestito al Chelsea, con la società inglese che ha un diritto di riscatto che però non vorrebbe esercitare a fine stagione. Per questo già a gennaio potrebbe definirsi questo scambio di mercato. Lo spagnolo piace ad Allegri per la sua capacità di impostazione di gioco, ma anche perché bravo negli inserimenti nell'area avversaria.

Possibile scambio di mercato fra Bentancur e Saul

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Atletico Madrid e Juventus potrebbero effettuare uno scambio di mercato, a gennaio o eventualmente a giugno.

La società spagnola potrebbe offrire il cartellino di Saul per Bentancur. Lo spagnolo piace molto ad Allegri, che vorrebbe un giocatore di qualità per il centrocampo. L'uruguaiano sarebbe invece gradito dal tecnico Simeone, che vuole un giocatore di quantità per il centrocampo. Entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, sarebbe quindi uno scambio alla pari fra cartellini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Attualmente Saul è in prestito al Chelsea, ma ha raccolto poco minutaggio nella prima parte della stagione. Di conseguenza potrebbe lasciare la società inglese già a gennaio anche perché lo spagnolo vorrebbe essere convocato per il mondiale in Qatar con la Spagna. Una possibile esperienza professionale alla Juventus a gennaio o a giugno gli darebbe maggiori possibilità di impiego.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. Oltre Bentancur potrebbero partire Alex Sandro, Ramsey, Dejan Kulusevski, Arthur Melo e Weston McKennie. Il brasiliano piace al Real Madrid, tutti gli altri invece potrebbero approdare in società inglesi. In particolar modo lo svedese e l'americano piacciono al Tottenham di Conte. Dalle loro partenze la Juventus potrebbe guadagnare circa 60 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per i rinforzi.