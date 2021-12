La Juventus negli ultimi giorni sta affrontando problematiche non solo dal punto di vista sportivo ma anche societario. Il caso plusvalenze riguarda in maniera importante la società bianconera. L'indagine iniziata dalla giustizia ordinaria prosegue e sono già stati ascoltati il direttore generale Federico Cherubini e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Non c'è però solo la Juventus come società coinvolta nel caso plusvalenze. Come scrive La Repubblica, la giustizia ordinaria sta valutando anche lo scambio di mercato che ha riguardato il Napoli con il Lille per l'approdo di Osimhen nella società campana.

La punta nigeriana è stata pagata 20 milioni di euro più tre giocatori valutati un totale di 50 milioni di euro, che hanno fruttato plusvalenze finanziarie importanti ai campani.

Le plusvalenze di Genoa e Inter

Anche l'Inter nelle ultime stagioni ha effettuato trattative di mercato discutibili con il Genoa. Dal 2018 le due società hanno definito acquisti e cessioni per un totale di 78 milioni di euro. Hanno effettuato tre acquisti a testa ma nei fatti si sono spostati solo 5 milioni di euro. I giocatori protagonisti sono stati il portiere Radu, il difensore Vanheusden e la punta Pinamonti. Nel 2018 la società ligure investe sul portiere dell'Inter, nel 2019 lo riacquista la società nerazzurra per poco più di quanto incassato la stagione precedente.

Nel 2019 il Genoa investe sul giocatore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro Pinamonti per circa 19 milioni di euro, la stagione successiva ritorna all'Inter per 21 milioni di euro. Lo stesso è successo per il difensore Vanheusden, cresciuto nello Standard Liegi prima di essere acquistato nel 2015 dall'Inter. Gioca tre stagioni nel settore giovanile della società nerazzurra per poi ritornare allo Standard Liegi nel 2018 ed essere riacquistato successivamente dal Genoa nel 2021.

In questa stagione il belga ha disputato appena cinque presenze. Come scrive La Repubblica uno dei motivi per i quali una società acquista un giocatore anche se non l'utilizza è il fatto di poter registrare una plusvalenza finanziaria a bilancio societario dopo la sua prima cessione.

I casi Audero, Favilli e Kean

La Procura sta indagando anche sulla supervalutazione del cartellino di Audero, portiere che la Sampdoria ha acquistato dalla Juventus per circa 20 milioni di euro.

Nella trattativa di mercato sono stati inseriti giovani con prezzi super valutati e che attualmente giocano in Serie C. Fra i nomi menzionati dall'indagine ci sono anche quelli di Favilli e Muratore, che hanno portato circa 19 milioni di euro alla Juventus grazie alle cessioni rispettivamente alla Sampdoria e all'Atalanta. Il caso più evidente è stato quello di Kean. Ceduto per circa 28 milioni di euro all'Everton nel 2019, ha generato una plusvalenza finanziaria di circa 22 milioni di euro. Nell'estate 2021 è ritornato alla società bianconera per circa 35 milioni di euro.