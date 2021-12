La Juventus nel recente calciomercato estivo ha effettuato le cessione del cartellino di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Una partenza clamorosa per le modalità in cui si è concretizzata, ovvero negli ultimi giorni del mercato estivo. Nelle tre stagioni in bianconero la punta portoghese ha dato un contributo importante segnando più di 100 gol anche se la Juventus non è riuscita a vincere la tanto attesa Champions League. L'addio del portoghese ha permesso di risparmiare circa 60 milioni di euro lordi totali sul bilancio societario. Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni è ritornato è di nuovo finito nel clamore mediatico per le dichiarazioni di Antonio Cassano.

Ospite al programma su Twitch Bobo Tv, l'ex giocatore ha infatti svelato un presunto retroscena sul portoghese secondo il quale la scorsa stagione l'ex giocatore della Juventus gli avrebbe scritto un messaggio. Parole che invitavano Cassano ad avere rispetto dell'esperienza professionale da calciatore di Cristiano Ronaldo. D'altronde l'ex giocatore non ha mai nascosto il fatto che per lui il portoghese non è neanche nei primi cinque al mondo nella storia del calcio, preferendogli Messi, Maradona, Di Stefano, Pelé e Ronaldo il brasiliano.

Il presunto retroscena del messaggio inviato a Cassano da parte di Cristiano Ronaldo

''Cristiano Ronaldo mi ha scritto dei messaggi dicendomi che dovevo avere rispetto per lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva fatto".

Queste le dichiarazioni di Cassano riferite ad un presunto retroscena risalente alla scorsa stagione. Il portoghese lo avrebbe quindi invitato a rispettarlo in riferimento alla considerazione che l'ex giocatore aveva e ha di CR7. Come già anticipato Cassano considera il portoghese neanche fra i primi cinque al mondo nella storia del calcio.

Ha aggiunto: ''Ho chiamato Buffon e mi ha confermato che ha dato il mio numero all’addetto stampa che l’ha girato a Ronaldo per dirmi che lui ha fatto 750 gol e io solo 150". Secondo l'ex giocatore il portoghese dovrebbe vivere sereno e prendere esempio da Messi, che se ne frega delle critiche ricevute. Ha sottolineato come non solo Buffon ma anche Chiellini sapevano del messaggio inviato dal portoghese a Cassano.

Antonio Cassano negli ultimi giorni ha parlato anche della Juve

L'ex giocatore di Inter, Milan e Real Antonio Cassano ha parlato negli ultimi giorni anche della Juventus e delle prestazioni fornite dai bianconeri. Ha infatti sottolineato come il gioco della Juventus è discutibile e che Allegri sta dimostrando di non saper valorizzare una rosa dei giocatori che è la più forte del campionato. Dovrebbe quindi cercare di dare un gioco migliore ai bianconeri.