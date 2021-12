La Juventus in questi giorni è finita al centro del clamore mediatico non solo per i risultati raccolti in campionato ma anche per vicende extra calcistiche. La Procura di Torino sta indagando sul caso plusvalenze e la società bianconera è una di quelle coinvolte nell'indagine. Nonostante questo sembra esserci tranquillità da parte dei bianconeri, con Agnelli che ha tranquillizzato di recente la rosa dei giocatori e i dipendenti. Prosegue anche il lavoro della dirigenza bianconera, alla ricerca di rinforzi importanti per il mercato di gennaio. Sarà però importante anche alleggerire la rosa, considerando che ci sono giocatori che pesano molto a bilancio e che non stanno rendendo come ci si aspettava.

Fra questi spiccano sicuramente Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo, che hanno un ingaggio importante. Per quanto riguarda gli acquisti si parla del possibile arrivo di un centrocampista e di una punta. La società bianconera è al lavoro anche per la prossima stagione. A tal riguardo si parla anche di un possibile rinforzo nel ruolo di portiere. Non ci sarebbe certezza infatti di un'eventuale conferma di Szczesny, secondo la stampa spagnola la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Thibaut Courtois, giocatore del Real Madrid.

Il portiere Courtois possibile acquisto della Juventus in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Thibaut Courtois la prossima stagione.

Il portiere belga starebbe considerando l'addio al Real Madrid nonostante un contratto recentemente prolungato fino a giugno 2026. Il belga vorrebbe infatti una società che lotta per vincere competizioni e nelle ultime stagioni gli spagnoli stanno evidentemente ricostruendo inserendo giovani di qualità. Sul portiere belga ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche di altre società importanti, su tutte il Bayern Monaco e il Newcastle.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato, che parlano di un possibile arrivo di Courtois alla Juventus, non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. La società bianconera difficilmente investirà su un portiere considerando l'affidabilità di Szczesny ma anche il costo da sostenere per un'eventuale arrivo del portiere belga.

Oltre a guadagnare molto ha una valutazione del cartellino importante. La società bianconera nei prossimi mesi cercherà di rinforzare centrocampo e settore avanzato e già a gennaio potrebbe arrivare Denis Zakaria, giocatore del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato i preferiti sono Dusan Vlahovic e Julian Alvarez.