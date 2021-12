La Juventus potrebbe effettuare delle cessioni importanti già a gennaio, anche per agevolare eventuali investimenti per migliorare la rosa. I principali indiziati a lasciare la società bianconera in queste settimane invernali sono Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Arthur Melo e Dejan Kulusevski.

A questi però potrebbe aggiungersi in estate un nome importante, soprattutto se la Juventus non dovesse qualificarsi alla Champions League. La partecipazione alla massima competizione europea significa non solo prestigio, ma anche ricavi commerciali importanti.

Se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions la società bianconera potrebbe lasciar partire Federico Chiesa. Ad alimentare questa indiscrezione di mercato il reporter Andreas Korssund, vicino alle vicende sportive del Chelsea, per il quale la società inglese starebbe valutando alcune cessioni per agevolare l'arrivo del centrocampista della Juventus.

Il centrocampista Chiesa potrebbe approdare al Chelsea a giugno

Il Chelsea potrebbe effettuare delle cessioni importanti nel settore avanzato in estate, così da ricavare una somma da investire sul centrocampista della Juventus Federico Chiesa.

A lanciare l'indiscrezione di mercato è stato il reporter vicino alle vicende sportive del Chelsea Andreas Korssund, il quale su Twitter ha dichiarato che la società inglese potrebbe cedere diversi giocatori.

Fra questi spiccano i nomi di Werner, Pulisic, Hudson-Odoi, Ziyech, Havertz e Mount. A quel punto il Chelsea potrebbe acquistare il centrocampista offensivo della Juventus, che ha una valutazione di mercato di almeno 70 milioni di euro.

La società londinese starebbe lavorando anche su altri giocatori: piacciono anche il brasiliano Anthony dell'Ajax e il centrocampista del Leeds Raphinha.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare la cessione di Federico Chiesa solo nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League. La società bianconera cercherà ovviamente di evitare questa possibilità rinforzando la rosa durante il mercato di gennaio.

Per il centrocampo piace Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Il preferito per il settore avanzato sembra essere Dusan Vlahovic, che potrebbe però approdare in bianconero a giugno.

A gennaio invece potrebbe arrivare la punta del Sassuolo Gianluca Scamacca, che potrebbe essere ceduto dagli emiliani in prestito con diritto di riscatto a 28 milioni di euro dalla società emiliana.