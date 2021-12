La Juventus nelle prossime settimane dovrà dedicarsi al mercato.

A gennaio la società bianconera potrebbe effettuare cessioni importanti che agevolerebbero investimenti a centrocampo e nel settore avanzato. Le principali esigenze dei bianconeri sembrano essere l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una punta che possa incrementare i gol della squadra. Sono stati finora solo 22 i gol realizzati dai bianconeri in 16 partite, troppo pochi per una rosa che lotta per i primi posti del campionato.

Come detto, però, eventuali arrivi potrebbero concretizzarsi in caso di partenze.

Fra i principali indiziati a lasciare la società bianconera spicca il centrocampista Aaron Ramsey, che anche per la partita contro il Venezia non è stato convocato dal tecnico Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano ha confermato la sua indisponibilità, inoltre recentemente diversi addetti ai lavori hanno parlato di un rapporto professionale non idilliaco fra la società e il giocatore.

La Juventus avrebbe deciso per la cessione di Ramsey, anche se rimane difficile trovare una società in grado di pagare circa 7 milioni di euro netti a stagione per l'ingaggio del giocatore. I bianconeri sarebbero disposti a concedergli anche la rescissione consensuale pur di non pagare il suo ingaggio. Ci sarebbero delle società inglesi interessate al giocatore, su tutte il Newcastle e l'Everton.

Il centrocampista Ramsey potrebbe essere ceduto dalla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. La società bianconera sarebbe pronta a cederlo concedendogli la rescissione consensuale. Il giocatore però vorrebbe un indennizzo, o trovare una società che possa garantirgli lo stesso stipendio che attualmente guadagna in bianconero.

Fra le interessate ci sarebbero Newcastle e Everton, soprattutto la prima società non avrebbe problemi a garantirgli i 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna dopo l'arrivo dei nuovi proprietari.

Il resto del mercato della Juventus

Il centrocampista Aaron Ramsey non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare la Juventus a gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe lasciar partire anche Dejan Kulusevski e Arthur Melo. Lo svedese ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, mentre il brasiliano potrebbe essere ceduto in prestito.

Per quanto riguarda gli acquisti si valutano per il centrocampo Axel Witsel e Denis Zakaria e per il settore avanzato Julian Alvarez.