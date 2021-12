La Juventus nelle ultime stagioni sta valorizzando tanti giovani grazie al settore giovanile. La società bianconera ha deciso di investire molto nel settore giovanile, cercando anche di fornire delle infrastrutture all'avanguardia. Il lancio dell'under 23 è servito e serve per agevolare la crescita dei giocatori che arrivano dalla Primavera. Grazie a questo lavoro importante la Juventus nell'ultima stagione ha valorizzato talenti come Dragusin, Fagioli e Ranocchia che attualmente sono in prestito rispettivamente alla Sampdoria, Cremonese e Vicenza.

Giocatori che potrebbero far ritorno alla Juventus la prossima stagione per giocare nella prima squadra. A proposito di giovani la società bianconera ha ufficializzato negli ultimi giorni una firma importante su un contratto. Il giocatore della Primavera bianconera Nicolò Savona ha sottoscritto la sua prima intesa contrattuale da professionista con la Juventus firmando fino a giugno 2024. Il giovane non ha nascosto tutta la sua soddisfazione e sul suo profilo ufficiale di Instagram ha ringraziato la società e la sua famiglia sottolineando che questo è solo l'inizio della sua carriera professionale da giocatore.

Il terzino Savona ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus fino al 2024

"Felicissimo e orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con questo club magnifico. Per me e per la mia famiglia è un giorno speciale, perché dopo tanti sacrifici si è avverato un piccolo sogno. Questo però deve essere un punto di partenza, fino alla fine".

Questo il post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram dal giocatore della Primavera della Juventus Nicolò Savona, che ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con la società bianconera fino a giugno 2024. Tanti i commenti ricevuti nel post pubblicato da Savona, fra questi spiccano anche quelli del centrocampista bianconero Hans Nicolussi Caviglia.

Anche l'agente sportivo Davide Lippi ha aggiunto: "Orgoglioso di te". Il classe 2003 in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante per la Primavera bianconera e la firma sul contratto da professionista ne è la dimostrazione.

La stagione fin qui disputata da Nicolò Savona con la Primavera della Juventus

Il terzino destro Nicolò Savona ha giocato fino ad adesso 12 partite nel campionato Primavera fornendo anche due assist decisivi ai suoi compagni. A queste bisogna aggiungere cinque partite nella Youth League (la Juventus under 19 si è qualificata agli ottavi di finale della massima competizione europea giovanile) e una nella Coppa Primavera.