Puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, con acquisti internazionali e di qualità. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero.

Juve, sarebbe nel mirino Christensen

Per il prossimo mercato estivo, la dirigenza juventina vorrebbe rinforzare la difesa a disposizione di Allegri: tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Andreas Christensen, forte centrale danese in forza al Chelsea, che però durante la gestione targata Thomas Tuchel sta ricevendo poco spazio.

Per questo motivo, il calciatore è pronto a dire addio ai Blues nella prossima stagione, visto il suo contratto scadrà a giugno.

Sul centrale danese ci sarebbe l'interesse proprio dei bianconeri, che visti i problemi fisici di Chiellini e le tante richieste per de Ligt, che sarebbe nel mirino di alcuni top club europei, potrebbe presentare un'offerta per il difensore. La Vecchia Signora deve però guardarsi dall'interesse di altri due club italiani, ovvero Inter e Milan, che vorrebbero rinforzare i pacchetti arretrati a disposizione di Inzaghi e Pioli: i nerazzurri cercano un'alternativa di valore al trio Skriniar-De Vrij-Bastoni, mentre i rossoneri complice l'infortunio di Kjaer, sono quelli che avrebbero più bisogno di un centrale difensivo.

Infine, per quanto concerne l'attacco, il sogno per l'estate resta Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che dovrebbe restare a Firenze fino a fine stagione, mentre per il mercato invernale i bianconeri starebbero monitorando diverse piste come quelle di Edinson Cavani e Alexandre Lacazette.

Venezia-Juventus, probabili formazioni: torna Morata dal primo minuto

Archiviata la Champions League con il primo posto nel girone, la Juventus è pronta a rituffarsi in campionato, con l'obiettivo di scalare le posizioni. I bianconeri sfideranno il Venezia reduce dal rocambolesco ko contro il Verona per 4-3.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il 4-2-3-1 delle ultime uscite: Szescny in porta; difesa a quattro formata da De Sciglio, de Ligt, Chiellini e Alex Sandro.

A centrocampo, confermata la cerniera Locatelli-Bentancur, mentre in attacco dopo la panchina europea, torna dal primo minuto Alvaro Morata, in vantaggio su Moise Kean. L'attaccante spagnolo dovrebbe esser supportato dal trio di mezze punte formato da Cuadrado, Bernardeschi e Paulo Dybala, che vive un buon momento di forma come dimostrano le due reti consecutive contro Salernitana e Genoa.