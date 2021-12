Mercoledì 22 dicembre alle ore 20:45 si giocherà Empoli-Milan, gara valida per la 19^ giornata di Serie A 2021-2022.

I toscani, nel turno scorso, hanno ottenuto un punto fuori dalle mura amiche nel pareggio per 1-1 contro lo Spezia di Thiago Motta. Il Diavolo, invece, ha subito una sconfitta casalinga per 1-0 nel big match contro il Napoli di Spalletti,

Statistiche: l'ultima vittoria dell'Empoli contro il Milan nel massimo campionato italiano risale al 23 aprile 2017, quando gli azzurri si imposero in trasferta per 2-1.

Empoli, out Haas

Mister Andreazzoli e il suo Empoli sono reduci da sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pareggi).

Per tentare di mettere i bastoni tra le ruote ai rossoneri, il tecnico potrebbe scegliere il 4-3-1-2, con Vicario tra i pali. Il quartetto difensivo dovrebbe essere composto da Stojanovic e Parisi come terzini, mentre la coppia Tonelli-Luperto si posizionerà in mezzo. Zurkowski, Ricci e Bandinelli, invece, dovrebbero essere gli interpreti titolari del centrocampo azzurro. Henderson dovrebbe essere il trequartista e agire alle spalle del tandem offensivo composto da Pinamonti e dall'ex rossonero Cutrone. Non sarà del match Haas causa infortunio.

Milan, Kalulu e Florenzi in lizza per una maglia

Stefano Pioli e il suo Milan, dopo la sconfitta coi partenopei, sono stati raggiunti a 39 punti proprio dal Napoli in seconda posizione di classifica.

Per provare a tornare alla vittoria in campionato l'allenatore del Diavolo potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Maignan in porta. I titolari del pacchetto difensivo saranno, con ogni probabilità, Romagnoli e Tomori al centro del reparto, con Theo Hernandez a sinistra e uno tra Kalulu e Florenzi sul versante destro (il francese pare leggermente favorito per una maglia).

La linea mediana dovrebbe essere composta da Tonali e Kessié, mentre sulla trequarti campo i titolari avranno buone chance di essere Saelemaekers, Diaz e Krunic. Qualche dubbio, infine, il tecnico sembra averlo sull'attacco, reparto dove ci sarà il ballottaggio tra Giroud e Ibrahimovic, con il francese che pare avanti nelle gerarchie.

Le probabili formazioni di Empoli-Milan:

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi, Zurkowski, Ricci, Bandinelli, Henderson, Pinamonti, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Kalulu (Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic, Giroud (Ibrahimovic). Allenatore: Pioli.