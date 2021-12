La Juventus è attesa da settimane importanti: a gennaio sul mercato la società bianconera potrebbe effettuare diverse cessioni. Partenze che potrebbero agevolare l'acquisto di un centrocampista e di una punta: piacciono Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Anthony Martial.

Ci sono poi anche le situazioni contrattuali da risolvere, con cinque giocatori che vanno in scadenza a fine stagione. Fra questi spicca Paulo Dybala, che avrebbe dovuto prolungare il suo contratto in questi giorni. L'approdo del suo agente sportivo a Torino non però ha portato alla sottoscrizione della nuova intesa contrattuale per il giocatore. Jorge Antun è ritornato in Argentina e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la nuova intesa contrattuale fra Dybala e la società bianconera potrebbe arrivare a gennaio per motivi burocratici.

Sulla vicenda ha parlato anche il presidente dell'associazione Piccoli Azionisti della Juventus Paolo Aicardi, sottolineando come l'argentino potrebbe non prolungare il suo contratto con la società bianconera e andare in scadenza a giugno.

L'argentino Dybala potrebbe lasciare a parametro zero la Juventus a giugno

"Per me Dybala ha già un'intesa con un'altra società all’estero per la prossima stagione e lascerà la Juventus a parametro zero", queste le dichiarazioni di Paolo Aicardi a ‘Top Calcio 24’, trasmissione di ‘TeleLombardia’ in merito al possibile futuro professionale di Paulo Dybala.

Il presidente dell'associazione Piccoli Azionisti della Juventus ha aggiunto: "Non escludo nemmeno che possa finire in America o negli Emirati Arabi, come accadde qualche anno fa per Giovinco.

Sono giocatori che pensano prima di tutto ai soldi".

Parole pesanti quelle di Aicardi, alimentate dal mancato prolungamento di contratto dell'argentino. L'arrivo di Jorge Antun a Torino non è servito alla tanto attesa sottoscrizione della nuova intesa contrattuale. Secondo gran parte dei giornali sportivi non dovrebbero comunque esserci problemi, anche per l'importanza commerciale che ha Dybala.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus nel frattempo potrebbe effettuare le cessioni di Aaron Ramsey e Arthur Melo a gennaio. Il gallese potrebbe rescindere il contratto, mentre il brasiliano può partire in prestito.

Per quanto riguarda gli arrivi per il centrocampo si valuta l'ingaggio di Denis Zakaria, per il settore avanzato i preferiti sono Gianluca Scamacca del Sassuolo e Anthony Martal: il francese potrebbe arrivare dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto.