La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Tante le trattative di mercato che potrebbero riguardare la società bianconera, soprattutto in tema cessioni. Si valutano offerte per diverse giocatori, potrebbero partire nei prossimi mesi Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur e Arthur Melo. I principali indiziati a lasciare la società bianconera ad inizio gennaio sono il gallese, il brasiliano e lo svedese. Per Ramsey si parla di una possibile rescissione consensuale, con l'Everton che potrebbe ingaggiarlo.

Il centrocampista svedese ha mercato in Inghilterra ma anche in Italia. Ci sarebbe l'interesse concreto di Arsenal, Tottenham e Atalanta. Nelle ultime ore si parla anche della partenza di Arthur Melo a gennaio. A lanciare l'indiscrezione di mercato la stampa tedesca secondo la quale il Bayern Monaco sarebbe pronto ad acquistare il centrocampista brasiliano. La Juventus lo valuta circa 35 milioni di euro ma i bavaresi non vorrebbe offrire una somma cash per il cartellino. Starebbero valutando uno scambio di mercato, il giocatore che potrebbe offrire alla Juventus per Arthur Melo è il terzino francese Benjamin Pavard.

Possibile scambio di mercato fra Pavard e Arthur Melo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Bayern Monaco e la Juventus potrebbero effettuare uno scambio di mercato a gennaio.

La società bavarese potrebbe offrire il cartellino del terzino Pavard per il centrocampista Arthur Melo. Uno scambio di mercato che si definirebbe alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. La Juventus avrebbe un rinforzo sulla fascia destra in previsione del possibile addio a fine stagione a parametro zero di Mattia De Sciglio.

Pavard sarebbe l'alternativa ideale a Danilo sulla fascia destra difensiva e Cuadrado sarebbe spostato sulla trequarti. L'addio di Arthur Melo permetterebbe alla Juventus di risparmiare circa 6 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare cessioni anche per monetizzare.

Uno dei giocatori che potrebbe garantire una buona somma dal mercato è sicuramente Dejan Kulusevski, che la società bianconera valuta circa 40 milioni di euro. Se si dovesse concretizzare la sua partenza la Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato acquistando Gianluca Scamacca. Sarebbe la punta del Sassuolo il giocatore ideale per incrementare i gol dei bianconeri. La società potrebbe offrire un prestito di due anni più riscatto per un totale di circa 28 milioni di euro.

Scamacca sarebbe preferito a Vlahovic semplicemente perché la punta della Fiorentina ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro.