La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo problematiche soprattutto in zona gol. Troppo pochi i 22 gol segnati in 16 partite fin qui disputate in campionato, i bianconeri sono distanti sette punti dal quarto posto dell'Atalanta. Anche contro il Malmoe il settore avanzato ha sbagliato molte occasioni da rete, vincendo la partita con il solo gol di Kean.

Uno dei più criticati in queste settimane è Alvaro Morata, che non sta incidendo come ci si aspettava. Lo spagnolo non ha nascosto tutto il proprio disappunto in particolar modo in Juventus-Genoa, quando è stato sostituito da Allegri.

Ammonito per aver reagito a una decisione arbitrale, il tecnico toscano ha deciso per il cambio per evitare una possibile espulsione.

Morata è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid, la Juventus potrebbe riscattarlo pagando circa 35 milioni di euro a giugno. Difficile in questo momento che la società bianconera possa decidere di spendere tale somma per lo spagnolo, non solo perché non sta dando un grande contributo con i gol ma anche perché con quella somma i bianconeri potrebbero comprare giocatori più giovani. Si parla infatti ad esempio del possibile arrivo di Gianluca Scamacca, valutato circa 28 milioni di euro dal Sassuolo.

La Juve potrebbe decidere di non riscattare il cartellino di Morata a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di non riscattare il cartellino di Alvaro Morata, in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro. Considerando che ha quasi 30 anni la società bianconera starebbe valutando di spendere tale somma per un giocatore giù giovane e che sia più incisivo in zona gol.

Si parla del possibile approdo in bianconero di Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere già a gennaio in prestito di due anni e riscatto per un totale di 28 milioni di euro.

La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato già a gennaio e poi non acquistare il cartellino a titolo definitivo di Alvaro Morata. Molto dipenderà dalla seconda parte della stagione e dal contributo che riuscirà a dare lo spagnolo.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di Scamacca a gennaio potrebbe concretizzarsi in caso di cessione di Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese potrebbe approdare all'Arsenal, al Tottenham o all'Atalanta: la società bianconera lo valuta circa 40 milioni di euro.

Potrebbe arrivare anche un centrocampista di qualità alla Juventus. I preferiti sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione.