La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Si valutano acquisti a centrocampo e nel settore avanzato, in particolar modo servirebbe un giocatore che garantisca equilibrio e impostazione di gioco ed una punta che sappia finalizzare le azioni. I 22 gol segnati in 16 partite di campionato dimostrano come sia un problema reale l'assenza di una punta importante in quanto sia Morata che Kean non stanno danno un grande contributo. Gli acquisti però passano dalle cessioni e secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbero esserci diverse partenze a gennaio.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera nei prossimi mesi sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Proprio il centrocampista svedese è uno di quelli che ha più mercato. Ci sarebbe l'interesse concreto di società inglesi come Arsenal e Tottenham ma anche di italiane. L'Atalanta starebbe valutando la possibilità di acquistarlo soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Miranchuk. La Juventus lo lascerebbe partire però solo per una somma importante, che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di una punta di qualità.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe approdare all'Atalanta a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Dejan Kulusevski a gennaio.

Il centrocampista svedese interesserebbe a diverse società, fra cui anche l'Atalanta. La società bergamasca starebbe valutando un'alternativa a Miranchuk, che potrebbe fare una nuova esperienza professionale a gennaio. I bianconeri potrebbero cedere il centrocampista svedese per circa 35 milioni di euro, somma che potrebbe essere ideale per rinforzare il settore avanzato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal riguardo si parla di un interesse concreto della Juventus per Gianluca Scamacca, punta del Sassuolo che sarebbe preferito attualmente a Vlahovic. La punta della Fiorentina ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro, attualmente somma non sostenibile dalla società bianconera. Scamacca potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 28 milioni di euro con la società emiliana che potrebbe accettare una formula di pagamento dilazionata nel tempo.

Si parla di un prestito oneroso di due anni con riscatto, modalità di pagamento già utilizzata dalla Juventus per l'acquisto di Manuel Locatelli.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere non solo Kulusevski ma anche Adrien Rabiot e Aaron Ramsey a gennaio. Il francese potrebbe approdare al Newcastle, per il gallese invece si parla di un interesse concreto dell'Everton. La società bianconera sarebbe disposta a concedergli una rescissione consensuale pur di risparmiare sull'ingaggio. Ramsey guadagna circa 7 milioni di euro a stagione.