La Juventus sta iniziando a pensare ad alcune strategie di mercato per gennaio. I bianconeri, però, non hanno molti margini per fare investimenti e più che altro bisognerà cedere i giocatori che non stanno rendendo al meglio. Tra questi ci sarebbe Arthur Melo, che al momento non sta trovando molto spazio. Il brasiliano, stando a quanto afferma Abendzeitung, sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco. Il club bavarese e la Juventus potrebbero imbastire uno scambio proprio tra Arthur e Benjamin Pavard. Anche quest'ultimo non starebbe rendendo al meglio in Baviera e per questo motivo il club tedesco potrebbe lasciarlo partire.

La Juventus pensa al mercato

La Juventus, nelle prossime settimane, proverà a cogliere qualche opportunità di mercato e una di queste potrebbe essere Pavard. I bianconeri potrebbero arrivare al francese tramite uno scambio con Arthur. Ma resta da capire se la Juventus e il Bayern Monaco metteranno in piedi questa operazione già a gennaio o più avanti.

Per il mercato di gennaio non è da escludere nemmeno la partenza di Dejan Kulusevski. Lo svedese ha tanti pretendenti e in modo particolare le squadre interessate a lui arriverebbero dall'Inghilterra: su tutte Tottenham e Arsenal. La Juventus dalla sua cessione potrebbe ricavare un buon tesoretto da investire sul mercato. Adesso, però, non è ancora il momento di pensare alla campagna trasferimenti poiché la priorità è il campo.

Intanto del futuro di Kulusevski ne ha parlato anche Allegri: "Non parlo di mercato, ma Kulusevski è un giocatore della Juve e ha fatto bene nelle ultime partite".

Lo svedese salterà il match di Champions contro il Malmoe perché è stato operato per risolvere un problema di sinusite acuta causata di origine odontogena, poi salterà anche la sfida di campionato contro il Venezia e tornerà per la gara contro il Bologna.

La Juventus pensa ai rinnovi

La Juventus, in ottica mercato, sta pensando anche ad alcuni rinnovi di contratto: giocatori che dovrebbero avere il prolungamento sarebbero Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi.

Il centrocampista offensivo italiano si sarebbe guadagnato la riconferma grazie al ritorno di Massimiliano Allegri.

Il numero 20 juventino vorrebbe restare a Torino e la Juventus vorrebbe tenerlo. Bernardeschi ha cambiato agente ed è passato da Raiola a Pastorello. Quest'ultimo ha ottimi rapporti con la Juventus e questo potrebbe facilitare la trattativa. I bianconeri vorrebbe ridurre un po' l'ingaggio di Bernardeschi, mentre il calciatore carrarino vorrebbe un contratto lungo. La sensazione è che comunque le parti tratteranno con la volontà di venirsi incontro.