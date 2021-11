L'Inter avrebbe provato a ingaggiare Dusan Vlahovic dopo la partenza di Lukaku nella scorsa estate. Secondo quanto riportato da alcune recenti indiscrezioni di mercato, i dirigenti del club milanese si sarebbero recati da Rocco Commisso per ingaggiare il centravanti serbo dopo la partenza del belga, che si era appena trasferito al Chelsea per circa 115 milioni di euro. La trattativa con la Fiorentina non sarebbe andata a buon fine per le richieste troppo onerose, di almeno circa 60 milioni di euro, dell'imprenditore americano. Quest'ultimo - sempre secondo queste indiscrezioni - però avrebbe apprezzato il modo in cui si è posto Giuseppe Marotta, il quale avrebbe preferito costruire un dialogo e soprattutto buoni rapporti tra le parti.

Il classe 2000 ora ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe rinnovare con la Fiorentina. Non è dunque da escludersi che il club milanese possa tornare a farsi avanti con Vlahovic, che intanto piacerebbe anche alla Juventus e a diverse società straniere.

L'Inter starebbe accelerando per il rinnovo di Brozovic

La società nerazzurra starebbe intanto lavorando anche per rinnovare il contratto del centrocampista Marcelo Brozovic che andrà in scadenza nel 2022. Filtra ottimismo tra le parti e si potrebbe raggiungere la fumata bianca sulla base di 6 milioni di euro più bonus annui. Il rumor di un possibile accordo all'orizzonte è arrivato anche da Alfio Musmarra. "L’Inter e Brozovic sarebbero vicinissimi all’accordo per il prolungamento di contratto.

Non è da escludere che nelle prossime ore possa arrivare la firma del contratto", ha dichiarato il giornalista ai microfoni di ‘Top Calcio 24’.

Il croato è un calciatore cardine per il 3-5-2 di Simone Inzaghi e sulle sue tracce ci sarebbero club come Tottenham e Paris Saint Germain, attratti dalla possibilità di prelevare un giocatore di alto calibro a parametro zero.

Non è inoltre escluso che il club nerazzurro possa trovare l'accordo anche per Ivan Perisic, anche lui in scadenza nel 2022. Inizialmente sembrava dovesse lasciare la Pinetina ma l'ottima stagione che sta disputando avrebbe fatto cambiare i piani dell'Inter, che potrebbe mettere sul piatto un triennale da 4,5 milioni di euro.

L'ex Bayern Monaco sarebbe seguito anche dal Wolfsburg, che avrebbe già fatto intendere di essere pronto ad offrirgli un contratto biennale da cinque milioni di euro, lo stesso ingaggio percepito attualmente dall'esterno.