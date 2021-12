La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul Calciomercato. Nonostante si parli molto delle vicende extra calcistiche e sul caso plusvalenze i bianconeri proseguono il lavoro per cercare di rinforzare una rosa che ha bisogno di qualità a centrocampo ma anche di una punta brava dal punto di vista realizzativo. Proprio dalla Francia potrebbero esserci delle possibilità importanti sul mercato. In particolar modo il Paris Saint Germain potrebbe cedere già a gennaio ben sei giocatori. Oltre a Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, anche Leandro Paredes e Mauro Icardi potrebbero lasciare la società francese.

Proprio i due argentini sarebbero giocatori graditi alla Juventus. Il classe 1994 migliorerebbe l'impostazione di gioco e formerebbe con Locatelli un centrocampo di qualità. La punta invece andrebbe a risolvere le problematiche dal punto di vista realizzativo riscontrate dai bianconeri in questo inizio di stagione in campionato. 22 gol segnati in 16 partite sono davvero pochi per una squadra che lotta per i primi posti del campionato. Le prime quattro in classifica hanno realizzato almeno dieci gol in più rispetto ai bianconeri, l'Inter addirittura 39 gol, 17 in più della Juventus.

Il centrocampista Paredes e la punta Icardi potrebbero approdare alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare a gennaio un centrocampista ed una punta.

Molto dipenderà anche dalle cessioni che la società bianconera riuscirà ad effettuare ma fra i giocatori graditi ci sarebbero due argentini attualmente al Paris Saint Germain. Ci si riferisce a Leandro Paredes e Mauro Icardi, il centrocampista ha un valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, la punta di circa 40 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Somme importanti anche se la Juventus potrebbe provare ad acquistarli in prestito con diritto di riscatto. Inoltre se dovessero partire alcuni giocatori la società bianconera avrebbe anche una somma importante da investire sul mercato. A tal riguardo si parla delle possibili cessioni di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo oltre a quelle di Bentancur e Kulusevski.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando anche altri acquisti per centrocampo e settore avanzato. Fra i graditi ci sarebbero Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, anche se difficilmente la Fiorentina lo cederà a gennaio. L'alternativa sarebbe Julian Alvarez, punta del River Plate che potrebbe lasciare per circa 20 milioni di euro la società argentina.