La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa per gennaio. La società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista e una punta, visti i problemi nell'impostazione di gioco e dal punto di vista realizzativo riscontrati in questo inizio di stagione. Gran parte degli investimenti però potrebbero dipendere dalle cessioni, ci sono infatti diversi giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a gennaio. Fra questi spiccano Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo, che hanno un ingaggio pesante. Potrebbero partire anche Bentancur e Kulusevski, in particolare lo svedese piacerebbe a diverse società inglesi.

Si lavora anche ai rinforzi, non solo per gennaio ma anche per giugno. I preferiti sembrano essere Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. La società bianconera però potrebbe decidere di acquistare anche un difensore. A tal riguardo secondo la stampa spagnola il Paris Saint Germain potrebbe cedere Presnel Kimpembe. Il 26enne nelle ultime partite non ha raccolto molto minutaggio, considerando il recupero di Sergio Ramos. Lo spagnolo sta dimostrando la sua importanza e - insieme a Marquinhos h è garanzia di affidabilità. Per questo il francese starebbe valutando la possibilità di lasciare il Paris Saint Germain. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Il difensore Kimpembe potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli il Paris Saint Germain potrebbe cedere Kimpembe nei prossimi mesi. Il francese attualmente è di fatto una riserva e difficilmente le cose cambieranno a breve, considerando la forma ideale di Sergio Ramos e l'affidabilità di Marquinhos.

Sul difensore ci sarebbe l'interesse della Juventus, ma anche di altre società come Bayern Monaco, Manchester United e Chelsea. Potrebbe essere un rinforzo importante per la società bianconera, anche se la sua elevata valutazione di mercato non agevola il suo acquisto.

Il resta mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio e potrebbe acquistare un centrocampista di esperienza e una punta brava dal punto di vista realizzativo.

A tal riguardo piacciono Axel Witsel, Boubacar Kamara, ma il preferito sembra essere Denis Zakaria. Sono tutti giocatori in scadenza a fine stagione con le rispettive società e - come tali - a gennaio bpotrebbero arrivare a prezzo vantaggioso.

È probabile però un investimento importante anche nel settore avanzato, considerando che in 15 giornate di campionato la Juventus ha segnato soli 20 gol. Il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, valutato circa 70 milioni di euro dalla Fiorentina. L'alternativa è Julian Alvarez, giocatore del River Plate che potrebbe lasciare per circa 20 milioni di euro la società argentina.