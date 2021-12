In casa Inter si sta cominciando a programmare le prossime sessioni di mercato cercando di seguire le indicazioni date da Simone Inzaghi. I nerazzurri faranno sicuramente qualcosa sulla fascia sinistra a giugno, dato che c'è Ivan Perisic in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo sono tutt'altro che semplici. Non è escluso che, però, qualcosa venga fatto a gennaio e il nome in cima alla lista resta quello di Filip Kostic, già accostato alla società nerazzurra la scorsa estate. Anche la Roma si sta muovendo sul mercato per regalare rinforzi a José Mourinho e l'obiettivo numero uno è un innesto in mezzo al campo e nel mirino ci sarebbe Remo Freuler.

Due colpi per la fascia dell'Inter

L'Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione sulla fascia sinistra tra gennaio e giugno. I nerazzurri, infatti, potrebbero fare un tentativo subito per Filip Kostic. L'esterno serbo piace molto avendo numeri importanti come quinto di centrocampo, ruolo in cui già gioca all'Eintracht Francoforte. In questa stagione ha già messo a segno tre reti e collezionato sei assist in sedici partite di Bundesliga, a fronte di quattro gol e quattordici assist messi insieme l'anno scorso.

Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe portare l'Eintracht ad aprire le porte ad una cessione. D'altronde, la società tedesca era pronta a cederlo già alla Lazio la scorsa estate, ma a far saltare tutto è stata una mail sbagliata.

La valutazione si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra alla portata ma occhio all'inserimento di Dalbert nell'affare, visto che il brasiliano dovrebbe tornare dal prestito al Cagliari con qualche mese di anticipo.

L'Inter si sta muovendo anche per giugno, quando potrebbe dire addio Ivan Perisic e per questo motivo l'altro innesto sull'out mancino potrebbe rispondere al nome di Fabiano Parisi, classe 2000 in forza all'Empoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni ma non è escluso uno scambio alla pari con Andrea Pinamonti, che tanto bene sta facendo in Toscana.

Roma su Freuler

Anche la Roma si sta muovendo sul mercato, in cerca di un centrocampista, come richiesto da José Mourinho. Nel mirino dei giallorossi ci sarebbe Remo Freuler, che potrebbe rinnovare con l'Atalanta ma questo non chiude le porte ad una cessione ma, semplicemente, non farà perdere a zero il giocatore.

La sua valutazione si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma i capitolini potrebbero provare ad inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico. Occhio a Gonzalo Villar, che è ai margini della rosa giallorossa ma che l'anno scorso ha fatto molto bene al servizio di Paulo Fonseca.