Ultimo impegno per il 2021 per Empoli e Milan. Le vacanze invernali sono in arrivo, ma prima ci sono 90 minuti delicatissimi da giocare, soprattutto per i rossoneri. Il Milan non può permettersi passi falsi, dopo la sconfitta contro il Napoli. Inter già campione d'inverno. Il panettone sulla tavola del 25 Dicembre rischierebbe di andare indigesto ai rossoneri e ridimensionerebbe le ambizioni della squadra allenata di Pioli. Una vittoria per il Milan sarebbe ossigeno puro ed invertirebbe la rotta negativa dell'ultimo periodo che è costata la testa della classifica e l'accorciamento del divario dal quarto posto.

Per farlo Pioli dovrà riuscire a trovare la formazione giusta vista le emergenze. In attacco non è nemmeno convocato Zlatan Ibrahimovic, ma Olivier Giroud si è detto pronto per giocare tutto il match. Tra le tante note negative di questo negativo periodo rossonero, spicca una luce positiva: Theo Hernandez. L'esterno sinistro, assente per influenza contro il Napoli, è tornato a disposizione e dovrebbe essere anche in condizione di scendere in campo dal primo minuto. A complicare i piani di Pioli però ci sono i ragazzi di Andreazzoli. L'Empoli ha già fatto degli scherzetti alle grandi avendo recentemente battuto Napoli e Juventus, ma anche la Fiorentina in rimonta. I toscani sono la 'squadra del momento' e godono di forma fisica e di un bel gioco.

L'Empoli è imbattuto da ben 6 gare, un piccolo record per i toscani. A metterci pepe nel match ci sono gli incroci tra ex rossoneri come Cutrone ed ex giocatori dell'Empoli. Bennacer e Krunic infatti hanno militato nell'Empoli ed oggi scenderanno in campo per lunghi tratti della partita. Patrick Cutrone ritrova il diavolo. L'attaccante è cresciuto nel vivaio rossonero per poi volare in Inghilterra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ha già sfidato e battuto i rossoneri con la maglia della Fiorentina e sicuramente vorrà togliersi qualche soddisfazione prima di scartare i regali di Natale. Il Milan deve tornare a vincere in trasferta, l'ultima partita giocata lontano dalle mura amiche fu il pareggio con l'Udinese. Il Milan faticò per lunghi tratti della partita e venne salvato in recupero da Ibrahimovic.

L'arbitro della partita è il signor Marco Di Bello della sezione Can di Brindisi. Fischio d'inizio alle ore 20.45, al termine della partita si concluderà il girone d'andata.

Marco Di Bello di Brindisi sarà l’arbitro di Empoli-Milan. Il fischietto pugliese ha diretto 15 volte gli azzurri, con un bilancio di 5 vittorie, 6 pari e 4 sconfitte. La prima gara fu Empoli-Juve Stabia 2-1 (Serie B 2011/12) ; l’ultima Cagliari-Empoli 0-2 dello scorso settembre pic.twitter.com/KaIqupBO33 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) December 22, 2021

Empoli: i giocatori a disposizione di Andreazzoli per la sfida con il Milan

Portieri: in attesa

Difensori: in attesa

Centrocampisti: in attesa

Attaccanti: in attesa

Milan: i convocati di Mister Pioli per la sfida contro l'Empoli

Portieri: Maignan, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Maldini.

The squad for our last game of 2021 🗒️



I convocati per l'ultima sfida dell'anno 🗒️ #EmpoliMilan #SempreMilan #OPPOReno6Series @oppo — AC Milan (@acmilan) December 22, 2021

Empoli - Milan le quote e il pronostico della partita

La sconfitta interna contro il Napoli non intimorisce i bookmakers che vedono il Milan comunque vincente a 1,85. La vittoria dell'Empoli a 4 mentre il pareggio a 3,90. L'Over 2,5 viene pagato 1,55 volte la posta in palio mentre l'over 3,5 a 2,30. Il risultato finale con la quota più bassa vede i rossoneri vincere per 2-1 al Castellani.

Che il match venga sbloccato dal gol dell'ex Patrick Cutrone paga 8,75 volte la quota. Giroud invece è il giocatore indiziato ad aprire i conti con 5,75 seguito da Brahim Diaz a 9. L'assegnazione di un rigore viene pagato 2,75. Se la partita invece finisse senza calci dagli undici metri è a 1,32. Il ricorso al VAR da parte dell'arbitro viene pagato 3,50 con l'opzione contraria a 1,24.