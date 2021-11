L'Inter sarebbe in pole per assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi e Matthias Ginter. Il centrocampista italiano sarebbe un profilo molto utile soprattutto in vista dell'addio di Matias Vecino che è finito ai margini del progetto nerazzurro e che dovrebbe non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Sulle sue tracce ci sarebbero squadre come Roma e Napoli. I campani lo avrebbero già trattato durante la sessione di mercato estiva quando si è infortunato Diego Demme. I contatti per il classe 1999 sono stati già avviati ma la trattativa, come riportato da Alfredo Pedullà, potrebbe intensificarsi verso il termine della stagione.

Nell'operazione potrebbero essere proposti giovani calciatori come Lorenzo Pirola, Martin Satriano e Casadei.

Per il difensore tedesco, i dirigenti milanesi avrebbero addirittura anticipato la concorrenza del Barcellona offrendo al ragazzo un contratto da circa 3 milioni di euro annui. Sarebbe un colpo a parametro zero perchè il calciatore del Borussia Monchengladbach ha il contratto in scadenza nel 2022. Il ragazzo sarebbe molto stimato da Inzaghi perchè molto abile nei meccanismi della difesa a tre per la quale sarebbe seguito anche Luiz Felipe della Lazio.

I dirigenti milanesi penserebbero anche a Lozano

La nuova idea di Marotta e Piero Ausilio si chiamerebbe Hirving Lozano che non sta trovando molto spazio nel Napoli perché chiuso dall'ex Inter, Matteo Politano.

Il messicano sarebbe stato offerto stesso da suo agente, Mino Raiola, che è entrato in contatto con il club dopo l'affare che ha portato Denzel Dumfries alla Pinetina in estate per 15 milioni di euro. Il messicano, che è stato titolare soltanto in 9 occasioni su 17, senza mai rimanere in campo per tutta la durata della gara, ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione molto proibitiva di circa 45 milioni di euro ma se non dovesse giocare, il prezzo potrebbe crollare drasticamente.

Prima, però, l'Inter dovrebbe rescindere il contratto di Alexis Sanchez, ritenuto troppo oneroso dagli Zhang, soprattutto perché il calciatore è spesso fermo per infortunio. Nelle scorsa settimana si è infortunato nuovamente mentre giocava con il Cile e potrebbe stare fermo per almeno un mese, infatti, ha già saltato le gare contro Napoli e Shakhtar.

Il club nerazzurro però, da tempo, avrebbe allacciato i rapporti con Lorenzo Insigne che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 con il Napoli. Le sue richieste economiche non sarebbero state accettate dal presidente Aurelio De Laurentiis e, a Milano, potrebbe guadagnare circa 6 milioni di euro per quattro anni e recepire circa 7 milioni di euro alla firma.