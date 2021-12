La Juventus non ha ottenuto i risultati sperati da Alvaro Morata e Moise Kean dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Sarebbe dunque alla caccia di un attaccante in grado di risolvere i problemi in zona gol evidenziati in questo inizio di stagione. Nel mirino sarebbe finito, secondo le indiscrezioni spagnoli, Gabriel Jesus. L'attaccante non sarebbe imprescindibile per Pep Guardiola e potrebbe lasciare per tentare una nuova avventura. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero club come Barcellona, Lille e Newcastle.

Il giocatore sarebbe stato da tempo apprezzato da Massimiliano Allegri, che in fatto lo avrebbe voluto prima di lasciare la panchina Maurizio Sarri.

Jesus sarebbe anche una valida alternativa qualora non si riuscisse ad ingaggiare Dusan Vlahovic, che avrebbe una valutazione di almeno 70 milioni di euro ed il contratto in scadenza nel 2023. Sul serbo avrebbero peso appunti anche Tottenham ed Atletico Madrid.

Il vero colpo potrebbe essere Kimpembe

L'ultima idea della Juventus sarebbe quella di blindare la difesa con un vero e proprio colpo di mercato da affiancare a De Ligt per il futuro. SI tratta di Prensel Kimpembe, che però sarebbe seguito anche da club come Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona.

La valutazione del classe 1995 sarebbe di circa 40 milioni di euro ed il vero problema sarebbe rappresentato anche dall'alto ingaggio, che ammonta a circa 7,5 milioni di euro, che percepisce ogni anno. I bianconeri sarebbero alla ricerca di centrali difensivi perché Giorgio Chiellini potrebbe dire addio al termine della stagione mentre Leonardo Bonucci non potrà più garantire la stessa affidabilità delle ultime stagioni.

Cherubini sarebbe su Lorenzo Insigne

I dirigenti torinesi, inoltre, potrebbero iscriversi alla corsa per Lorenzo Insigne. Il giocatore del Napoli, uscito dalla gara contro il Sassuolo per un problema muscolare, ha il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo. Le sue richieste sarebbero onerose ed ammonterebbero a circa 6 milioni di euro all'anno, cifra ritenuta eccessiva dal presidente dei campani, Aurelio De Laurentiis per un trentenne.

L'imprenditore romano vorrebbe provare a sostituirlo con Jeremie Boga. Su Insigne ci sarebbe però anche l'Inter che avrebbe anche abbozzato un contratto quadriennale da circa 6 milioni di euro annui più 7 milioni di bonus alla firma. La Juventus, per entrare nella trattativa, dovrebbe prima cedere Dejan Kuluisevksi. Lo svedese sarebbe corteggiato dall'Arsenal ed avrebbe una valutazione di circa quaranta milioni di euro.