L'Inter è attesa da un mercato di gennaio impegnativo. La società nerazzurra potrebbe essere una delle più attive fra cessioni e acquisti.

Molti degli investimenti dipenderanno dalle partenze, con tanti giocatori che potrebbero lasciare la società nerazzurra già a gennaio. I principali indiziati a lasciare Milano sono Stefano Sensi, Aleksandar Kolarov e Matias Vecino. Proprio l'uruguaiano continua a essere uno dei nomi più seguiti da diverse società. Recentemente alcune indiscrezioni hanno parlato di un interesse concreto di alcune società inglesi, ma anche diversi club di Serie A hanno sondato il terreno.

Per quanto riguarda il mercato in entrata Marotta avrebbe messo nel mirino non solo Bremer del Torino, ma anche Lucas Digne, ex Roma attualmente in forza all'Everton.

Vecino sarebbe pronto all'addio

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter già nelle prossime settimane è Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha giocato molto poco in questa stagione, collezionando soltanto dodici presenze in campionato, quasi tutte partendo dalla panchina ed entrando nei minuti finali, con una rete all'attivo. Troppo poco per un calciatore che si è messo alle spalle i problemi fisici della scorsa annata quando, a causa di un'operazione al ginocchio, era tornato in campo soltanto ad aprile.

Il centrocampista classe 1991 è in scadenza a giugno e avrebbe già manifestato la volontà di lasciare la Beneamata.

Su di lui si sono mossi alcuni club di Serie A, tra cui la Juventus (alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo) e il Napoli di Luciano Spalletti (che nel 2017 portò Vecino all’Inter). Anche il Cagliari ha fatto un sondaggio, ma l’uruguaiano sembra volersi spostare in Premier League. L’agente Lucci pare abbia informato l’Inter dell’interessamento di tre club oltremanica, tra cui il Leicester.

L’Inter nel 2017 ha investito 24 milioni per il suo cartellino, ormai quasi completamente ammortizzato. Il valore residuo di Vecino sul bilancio dell’Inter è di circa 2.5 milioni. Che è praticamente identico al costo lordo dell’ingaggio. Il centrocampista uruguaiano è valutato 6-7 milioni di euro ma non è escluso un ulteriore “sconto” per risparmiare le ultime mensilità che spettano all’attuale numero 8.

L'Inter potrebbe puntare su Digne

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter starebbe lavorando al dopo Ivan Perisic. Fra i giocatori che interessano ci sarebbe Lucas Digne, che nelle ultime stagioni è cresciuto molto. Il francese ha giocato nel campionato italiano, nella Roma, prima di approdare al Barcellona e poi all'Everton.

La società inglese lo ha acquistato per circa 20 milioni di euro e attualmente lo valuta circa 25 milioni di euro. Motivo per cui, Beppe Marotta vorrebbe prendere Digne nel mercato di gennaio in prestito con diritto di riscatto. Ciò permetterebbe ai nerazzurri di temporeggiare prima di capire quale sarà il futuro di Perisic, e in caso di mancato rinnovo dell’esterno croato trasformare l’operazione in un affare a titolo definitivo.

Il prezzo di mercato potrebbe però diminuire considerando che il giocatore ex Roma ha un rapporto abbastanza burrascoso con il tecnico Rafa Benitez, e che la società inglese ha appena acquisto Mykolenko dalla Dinamo Kiev per sostituire il francese.