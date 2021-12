Inter e Barcellona sarebbero vicine all'accordo per lo scambio tra Alexis Sanchez e Luuk De Jong: un'indiscrezione in tal senso arriva direttamente dalla Spagna, dove il calciatore non sta trovando molto spazio e avrebbe chiesto alla dirigenza catalana di cambiare aria. L'affare sarebbe già stato imbastito e mancherebbe soltanto il consenso del tecnico azulgrana, Xavi.

Inoltre, l'alto ingaggio percepito avrebbe indotto gli Zhang a valutarne la cessione, considerata anche la sua età, visto che in questi giorni compirà 33 anni. Il cileno ha il contratto in scadenza nel 2023 mentre l'olandese, che troverebbe in nerazzurro il connazionale Stefan De Vrij, andrebbe in scadenza nel 2022.

La punta olandese, in caso di arrivo in nerazzurro, andrebbe a potenziare un reparto che necessita di un centravanti che sia anche in grado di far rifiatare Edin Dzeko. L'affare potrebbe concretizzarsi già nella prossima sessione di mercato che si aprirà a gennaio. Sanchez, però, sarebbe anche nel mirino di Marsiglia, Betis e Siviglia.

L'Inter sarebbe anche interessata a Kurzawa

La società nerazzurra starebbe pensando anche di potenziare la fascia sinistra in vista del possibile addio di Ivan Perisic. Il croato ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e non ha ancora raggiunto l'accordo per il possibile rinnovo. Gradirebbe un triennale da circa cinque milioni di euro, mentre i dirigenti milanesi vorrebbero non andare oltre un biennale da circa tre milioni di euro all'anno.

Per questo motivo, l'Inter si potrebbe cautelare ingaggiando Layvin Kurzawa, giocatore del Psg, magari proponendo un prestito con diritto di riscatto fissato al termine della stagione. Al laterale potrebbe essere riconosciuto un compenso che si aggirerebbe intorno alla metà dei 4,5 milioni di euro attualmente percepiti. L'affare potrebbe andare in porto a gennaio, perché il francese non sarebbe nei piani di Mauricio Pochettino perché sarebbe stato scavalcato nelle gerarchie da Nuno Mendes e vorrebbe cambiare aria per giocare con più continuità.

Per la corsia mancina, però, l'Inter seguirebbe anche Alex Telles, che ha già vissuto in passato un'esperienza alla Pinetina. Il brasiliano potrebbe decidere di lasciare il Manchester United in quanto non sta avendo il rendimento sperato. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e verrebbe preso in considerazione soltanto al termine della stagione.