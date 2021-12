L'Inter sarebbe al lavoro per apportare le prime modifiche alla rosa di Simone Inzaghi per consentirgli di affrontare nel migliore dei modi i prossimi impegni previsti dalla stagione. Prima di acquistare, sarà necessario che si concretizzino delle uscite per permettere l'arrivo di calciatori funzionali alle idee tattiche dell'allenatore.

Gagliardini e Vecino verso l'addio

I dirigenti milanesi potrebbero mettere a segno dei colpi in uscita già a gennaio. Sarebbe il caso dell'ex calciatore dell'Atalanta, che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, poco utilizzato perché superato nelle gerarchie da Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.

Il numero cinque potrebbe essere proposto al Verona nell'operazione che si intavolerebbe per Barak. Anche Stefano Sensi non sarebbe sicuro della permanenza perché limitato da troppi problemi fisici. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare a Davide Frattesi del Sassuolo. Possibile addio anche per Danilo D'Ambrosio ed Andrea Ranocchia, che hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2022. I due difensori potrebbero decidere di terminare la stagione per poi decidere di accettare un club che li possa rendere centrali nel progetto. Dovrebbe essere ceduto anche Matias Vecino, in scadenza nel 2022, poco considerato da Inzaghi ma corteggiato dal Napoli di Luciano Spalletti e dalla Roma.

Nelle ultime settimane si sarebbe parlato anche di uno scambio tra l'ex Fiorentina e Caicedo del Genoa.

Marotta punterebbe Origi

L'Inter vorrebbe un rinforzo per l'attacco ed il profilo potrebbe arrivare dal Liverpool, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League. Si tratterebbe di Divock Origi, ai margini con i Reds ed in scadenza nel 2022.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarebbe dunque prelevabile a parametro zero perché non vorrebbe rinnovare il suo rapporto con la squadra di Klopp proprio per accasarsi in un'altra squadra per avere maggiori possibilità di giocare dal primo minuto. I dirigenti degli inglesi lo avrebbero già proposto a Marotta ma il nome non scalderebbe il club milanese che, per il reparto, preferirebbe andare su altri calciatori con determinate caratteristiche.

E' possibile che il prossimo rinforzo prenda il posto di Alexis Sanchez. Il cileno, che percepisce uno stipendio molto elevato per il budget degli Zhang, potrebbe essere all'ultima stagione alla Pinetina, infatti, si parlerebbe anche di una rescissione consensuale alla fine del campionato. Sulle sue tracce ci sarebbero squadre francesi e della Liga come Siviglia, Marsiglia e Betis Sivlgia.