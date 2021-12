La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. La società bianconera è al lavoro per alleggerire la rosa, non solo per diminuire il monte ingaggi, ma anche per ricavare una somma da investire sul mercato.

I principali indiziati a lasciare i bianconeri sono Aaron Ramsey e Arthur Melo. Il gallese potrebbe rescindere il contratto e approdare in una società inglese. Un addio che garantirebbe un risparmio sul monte ingaggi di circa 7 milioni di euro netti a stagione. Guadagna invece circa 6 milioni di euro a stagione il centrocampista brasiliano, che potrebbe partire in prestito.

Se questi elementi dovessero partire la Juventus potrebbe acquistare Alex Oxlade Chamberlain, centrocampista del Liverpool. Il suo arrivo però dipenderà dall'eventuale partenza di uno fra Ramsey o Arthur Melo in quanto è un extracomunitario. Infatti l'Inghilterra è uscita dall'UE e quindi i giocatori con cittadinanza inglese sono considerati extracomunitari.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Alex Oxlade Chamberlain, centrocampista del Liverpool. L'inglese è considerato attualmente una riserva dai Reds e proprio per questo potrebbe partire a prezzo vantaggioso.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza a giugno 2023. In questo inizio di stagione ha disputato sei partite di Champions League a cui bisogna aggiungere 11 presenze di campionato e due di Carabao Cup, non ha segnato gol ma ha fornito due assist decisivi ai compagni. Chamberlain è un giocatore che garantisce qualità al centrocampo e inserimenti, oltre ad essere bravo a fare gli assist ai suoi compagni.

Il suo eventuale arrivo però dipende dalla cessione di un extracomunitario da parte della Juventus. Se dovesse partire uno tra Ramsey e Arthur Melo, il suo arrivo potrebbe concretizzarsi già a gennaio.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per rinforzare il centrocampo. Uno dei più graditi dalla società bianconera sarebbe Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione e valutato circa 20 milioni di euro.

La società bianconera vorrebbe anche una punta Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina difficilmente lo cederà a gennaio. Per questo i bianconero starebbero valutando Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto per circa 28 milioni di euro.